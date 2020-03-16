İtalya'da Kovid-19 salgınından 349 kişi daha yaşamını yitirdi

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelinde görülen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını vakaları ile ilgili son durum bilgilerini paylaştı. Başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Borrelli, bugün 349 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Borrelli basına yaptığı açıklamasında ülkede mevcut virüs vaka sayısının 23 bin 73'e çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 27 bin 980 olduğunu söyledi. Son ölen vatandaşlar ile birlikte toplam sayının 2158'e yükseldiğini kaydeden Borrelli, dün 2 bin 335 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün daha yüksek olduğunu vurguladı ve bu sayıya 414 kişinin daha eklendiğini ve toplam sayının 2749'a ulaştığını söyledi.

Diğer taraftan; Yoğun Bakım Anestezistleri Derneği Başkanı Alessandro Vergallo, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya bir mektup yazarak, en çok ölüm ve vaka sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan yüksek korumalı maskelerin birkaç gün yetecek kadar kaldığını ve bölgede maske sıkıntıları yaşadıklarını iletti.

Vergallo, sağlık çalışanlarının son derece özverili şekilde çalıştığını fakat maskelerin bitmesi durumunda insanların hayatını kurtarma operasyonunun yavaşlama ya da sekteye uğrama riskiyle karşı karşıya olduğununu da aktardığı ifade edildi.

