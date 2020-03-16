İtalya'da Kovid-19 salgınından 349 kişi daha yaşamını yitirdi

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelinde görülen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını vakaları ile ilgili son durum bilgilerini paylaştı. Başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Borrelli, bugün 349 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Diğer taraftan; Yoğun Bakım Anestezistleri Derneği Başkanı Alessandro Vergallo, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya bir mektup yazarak, en çok ölüm ve vaka sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan yüksek korumalı maskelerin birkaç gün yetecek kadar kaldığını ve bölgede maske sıkıntıları yaşadıklarını iletti.
Vergallo, sağlık çalışanlarının son derece özverili şekilde çalıştığını fakat maskelerin bitmesi durumunda insanların hayatını kurtarma operasyonunun yavaşlama ya da sekteye uğrama riskiyle karşı karşıya olduğununu da aktardığı ifade edildi.