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İtalya'da Kovid-19'un görülmediği köy! Mucizevi suyun etkisi mi? uzmanlar açıkladı

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü Avrupayı da esir aldı. Özellikle İtalya tam bir dram yaşıyor , ölü ve vaka sayısı durdurulamaz şekilde artan italya'da İlginç bir kasaba dikkatleri çekti. Salgının ortasında bulunan bu kasaba'da korona vakası bulunmuyor, vaka görülmemesinin sebebini kasabadaki "mucizevi suya" bağlayanlar var. Uzmanlar ise hijyene ve önleme dikkat çekiyor.

31 Mart 2020 Salı 18:06
İtalya'da Kovid-19'un görülmediği köy! Mucizevi suyun etkisi mi? uzmanlar açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan korona virüs bir çok ülkede hayatları felç etti binlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. İtalya'da bu ülkelerden birisi

İTALYA'DA SALGININ ORTASINDAKİ KÖYDE VAKA GÖRÜLMÜYOR

Ülkenin hemen hemen her bölge ve şehrinde korona virüs vakaları haberleri gelmeye devam ediyor ancak ülkenin kuzeyinde yer alan Piedmont bölgesinde bulunan Montaldo Torinese kasabasında henüz koronavirüs tespit edilmemesi, bazı kasaba sakinlerinin ‘mucizevi suların kendilerini koruduğuna’ inanmasına yol açtı.

NAPOLYON'UN ASKERLERİNİ DE KURTARDI!

Şu anda 720 kişinin yaşadığı kasabadaki bir kuyuda bulunan suyun, 1800 yılında bölgede kamp kuran Napolyon Bonapart’ın askerlerini zatürreden kurtardığına inanılıyor. Avusturya güçleriyle karşılaşan Napolyon’un Marengo’daki savaşı kazandığı biliniyor.

''ŞU AN KAPALI, ORADAN SU İÇEMEZSİNİZ''

Kasabanın Belediye Başkanı Sergio Gaiotti, “Efsaneye göre Napolyon’un generalleri zatürre nedeniyle çok hastaydı. Temiz hava ve kırsal alanın saflığı, aynı zamanda bu kuyu sayesinde hepsi iyileşti. O süreçte su büyük ihtimalle yardımcı oldu. Ancak günümüzde kuyu kapalı ve su da sadece tarlaları sulamak için kullanılıyor. Oradan içemezsiniz” dedi.

Ancak Gaiotti, salgının henüz kasabada görülmemesini daha ‘inandırıcı’ sebeplere bağladı. Gaiotti’ye göre temiz hava ve sağlıklı yaşam tarzının yanında salgının başından beri alınan önlemler bunda etkili oldu.

''BURADA HİÇ SANAYİ YOK''

Belediye başkanı, “Buralarda neredeyse hiç sanayi yok, çoğunluk zanaatkârlardan oluşuyor. En başından beri insanların posta kutularına güvende olmak için ne yapmaları gerektiğini anlatan uyarılar bıraktım; düzenli olarak elleri yıkamak, doğrudan temastan kaçınmak gibi… İnternet sitemizde de bu uyarılar yer verdik. Tüm ailelere maske dağıtan civardaki ilk köyüz ve hâlâ maske dağıtımını sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

SALGININ GÖBEĞİNDE YER ALIYOR

Montaldo Torinese, sadece cumartesi günü 3 bin 658 yeni vakanın tespit edildiği bölgesel başkent Torino’dan 19 kilometre uzaklıkta. Piedmont ise İtalya’da salgından en çok etkilenen dördüncü bölge durumunda ve 8 bin 206 enfekte hasta bulunuyor.

İtalya ise 101 bin 739 enfekte hastayla ABD’nin ardından en fazla vaka sayısına sahip ikinci ülke, 11 bin 591 can kaybıyla da salgına en fazla kurban veren ilk ülke konumunda.

Son Güncelleme: 31.03.2020 18:34
Anahtar Kelimeler:
ItalyaKovid 19
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