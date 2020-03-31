İtalya'da Kovid-19'un görülmediği köy! Mucizevi suyun etkisi mi? uzmanlar açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan korona virüs bir çok ülkede hayatları felç etti binlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. İtalya'da bu ülkelerden birisi

İTALYA'DA SALGININ ORTASINDAKİ KÖYDE VAKA GÖRÜLMÜYOR

Ülkenin hemen hemen her bölge ve şehrinde korona virüs vakaları haberleri gelmeye devam ediyor ancak ülkenin kuzeyinde yer alan Piedmont bölgesinde bulunan Montaldo Torinese kasabasında henüz koronavirüs tespit edilmemesi, bazı kasaba sakinlerinin ‘mucizevi suların kendilerini koruduğuna’ inanmasına yol açtı.

NAPOLYON'UN ASKERLERİNİ DE KURTARDI!

Şu anda 720 kişinin yaşadığı kasabadaki bir kuyuda bulunan suyun, 1800 yılında bölgede kamp kuran Napolyon Bonapart’ın askerlerini zatürreden kurtardığına inanılıyor. Avusturya güçleriyle karşılaşan Napolyon’un Marengo’daki savaşı kazandığı biliniyor.

''ŞU AN KAPALI, ORADAN SU İÇEMEZSİNİZ''

Kasabanın Belediye Başkanı Sergio Gaiotti, “” dedi.

Ancak Gaiotti, salgının henüz kasabada görülmemesini daha ‘inandırıcı’ sebeplere bağladı. Gaiotti’ye göre temiz hava ve sağlıklı yaşam tarzının yanında salgının başından beri alınan önlemler bunda etkili oldu.

''BURADA HİÇ SANAYİ YOK''

Belediye başkanı, “Buralarda neredeyse hiç sanayi yok, çoğunluk zanaatkârlardan oluşuyor. En başından beri insanların posta kutularına güvende olmak için ne yapmaları gerektiğini anlatan uyarılar bıraktım; düzenli olarak elleri yıkamak, doğrudan temastan kaçınmak gibi… İnternet sitemizde de bu uyarılar yer verdik. Tüm ailelere maske dağıtan civardaki ilk köyüz ve hâlâ maske dağıtımını sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

SALGININ GÖBEĞİNDE YER ALIYOR

Montaldo Torinese, sadece cumartesi günü 3 bin 658 yeni vakanın tespit edildiği bölgesel başkent Torino’dan 19 kilometre uzaklıkta. Piedmont ise İtalya’da salgından en çok etkilenen dördüncü bölge durumunda ve 8 bin 206 enfekte hasta bulunuyor.

İtalya ise 101 bin 739 enfekte hastayla ABD’nin ardından en fazla vaka sayısına sahip ikinci ülke, 11 bin 591 can kaybıyla da salgına en fazla kurban veren ilk ülke konumunda.