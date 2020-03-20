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İtalya'da ölü sayısı 4032'ye yükseldi, Asker kontrol için sokağa iniyor!

Koronavirüsü salgının İtalya'da ağır sonuçlar vermeye devam ediyor. Ülkede yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükselirken askerin sokağa çıkan halkı kontrol etmeleri için şehir merkezlerine inmeleri planlanıyor.

20 Mart 2020 Cuma 21:30
İtalya'da ölü sayısı 4032'ye yükseldi, Asker kontrol için sokağa iniyor!

Çin'den dünya geneline yayılmaya başlamasının ardından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından vürüsün merkezi ilan edilen İtalya'da ölümlerin önüne geçilmiyor. Son verilere göre Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısının 627 kişi artarak 4032’ye yükseldiği bildirildi.

Toplam virüs bulaşmış kişi sayısının ise 41 bin 35'i bulduğu ülkede, virüsün yayılmasının önüne geçmek için yeni önlemler alınması üzerine çalışmalar yapılıyor. Ülkede yaşayan vatandaşların zorunlu bir durum olmadığı sürece sokağa çıkmamasını denetlemek üzere ise askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor. Hükümetinin konuyla ilgili bir çalışma başlattığı ve şehir içi dolaşımı daha da kısıtlayan, ordunun caddelerde görev yapması dahil farklı önlemlerden oluşan yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Virüsün en çok görüldüğü ve en çok can kayıplarının yaşandığı kuzeydeki Lombardiya'nın merkezi Milano kentinde ise bölge yönetiminin isteği, valiliğin onayıyla Milano caddelerinde daha önce terörle mücadele kapsamında görevlendirilen 114 askerin, karantina tedbirlerinin uygulanmasını da denetlemeye başladığı kaydedilirken Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, ordunun sokaklarda görev yapmasının caydırıcı bir etkisi olacağını söyledi.

Ülke geneli kırmızı bölge ilan ederek, serbest dolaşım yasakalanmış ve evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandırılmıştı. Sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya konulmasının ardından ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan'a kadar askıya almıştı.

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ItalyaOrduSon DurumKoronavirüsüAskerSokağa çıkma Yasağı
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