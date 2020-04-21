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İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 24 bin 648'e yükseldi

Koronavirüs ile mücadelede zor günler geçiren İtalya'da son 24 saatte virüs nedeniyle 534 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı sayısı 24 bin 648'e yükseldiği açıklandı.

21 Nisan 2020 Salı 22:09
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 24 bin 648'e yükseldi

İtalya, tam 2 ay önce tanıştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son veriler Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısındaki gerilemenin bugün de devam ettiği belirtilerek, 528 düşüşle 107 bin 709'a gerilediği bildirilirken ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 183 bin 957 olarak kaydedildiği belirtildi.

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında çok fazla kayıplar veren İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 534 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 24 bin 648'e yükseldiği duyuruldu.

Ülkede 2 bin 729 yeni vakanın kayıtlara geçtiği ile ilgili yapılan açıklamada iyileşenlerin sayısının 2 bin 723 rekor artışla 51 bin 600'e yükselidiği aktarrılırken ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 450 bin 150 test yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

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ItalyaSon DurumÖlü SayısıKoronavirüsBilanço
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