İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 24 bin 648'e yükseldi

İtalya, tam 2 ay önce tanıştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son veriler Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısındaki gerilemenin bugün de devam ettiği belirtilerek, 528 düşüşle 107 bin 709'a gerilediği bildirilirken ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 183 bin 957 olarak kaydedildiği belirtildi.

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında çok fazla kayıplar veren İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 534 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelindenın 24 bin 648'e yükseldiği duyuruldu.

Ülkede 2 bin 729 yeni vakanın kayıtlara geçtiği ile ilgili yapılan açıklamada iyileşenlerin sayısının 2 bin 723 rekor artışla 51 bin 600'e yükselidiği aktarrılırken ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 450 bin 150 test yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.