İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 24 bin 648'e yükseldi

İtalya, tam 2 ay önce tanıştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son veriler Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısındaki gerilemenin bugün de devam ettiği belirtilerek, 528 düşüşle 107 bin 709'a gerilediği bildirilirken ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 183 bin 957 olarak kaydedildiği belirtildi.
Ülkede 2 bin 729 yeni vakanın kayıtlara geçtiği ile ilgili yapılan açıklamada iyileşenlerin sayısının 2 bin 723 rekor artışla 51 bin 600'e yükselidiği aktarrılırken ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 450 bin 150 test yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.