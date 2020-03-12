İtalya'da ticari faaliyetler durduruldu! Tüm iş yerleri kepenk kapattı

Çin'de başlayan ve hızla diğer ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsü salgınından Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da çok fazla etkilendi. Salgın nedeniyle son 3 hafta boyunca olağanüstü tedbirler almaya devam eden ve buna rağmen vaka sayısındaki artışın önüne geçemeyen İtalyan hükümeti, pazartesi günü bir takım kısıtlayıcı tedbirler daha alcaklarını ve önlem çerçevesini genişleteceklerini duyurdu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte,dün akşam saatlerinde Facebook hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla İtalya vatandaşlarına Kovid-19’a karşı mücadelede gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ederken alınacak önlemler hakkında bilgiler de verdi.

Hükümet olarak önceliklerinin başında İtalyan halkını sağlığının geldiğini vurgulayan Conte, "Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından itibarente bulunan tüm mağaza ve işletmeler kapatılacak. Bütün restoran, kafe, bar gibi işletmelerin faaliyetleri askıya alınmıştır. Evlere servis hizmeti yapılmaya devam edilebilecek." diye konuştu.

Mal ve hizmeti sunan tedarik zincirleri, taşımacılık, tarımsal faaliyetler, bankacılık, sigorta ve posta hizmetlerinin garanti edileceğini, benzinliklerin sürekli açık olacağını söyleyen Başbakan Conte, sanayi işletmeleri ve fabrikaların da salgının yayılması önlenecek nitelikte güvenlik tedbirleriyle birlikte açık kalabileceğini belirterek zorunlu olmayan tüm üretim departmanlarının hükümet kararı ile kapatıldığını duyurdu.

Başbakan Conte, salgınfan dolayı vaka ve ölü sayısının önüne geçilemz bir hal alması durumunda ise bu önlemlere ek yeni önlemler de alabileceklerinin kaydederek tedbirlerin ne durumda olduğunu birkaç hafta içinde göreceklerini söyledi ve İtalyan halkına, "Hep birlikte bu kurallara uyarsak, bu acil durumdan en kısa zamanda çıkarız." diye seslendi.

