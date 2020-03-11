betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100966
ALTIN
327.076
DOLAR
6.1878
STERLİN
7.9506
EURO
6.9752

İtalya korona-virüsü Türkiye gibi ciddiye almadı! Bilanço ağırlaşıyor!

Korona-virüs salgının durdurulamadığı İtalya virüs vakası ilk görüldüğünde işi Türkiye gibi ciddi almadı ve virüsü ülkelerine gelen turistler ile başka ülkelere gönderdi!

11 Mart 2020 Çarşamba 22:19
İtalya korona-virüsü Türkiye gibi ciddiye almadı! Bilanço ağırlaşıyor!

Korona-Virüs kabusu son sürat devam ediyor.Koronavirüs, Çin'de binlerce insanın ölümüne neden olduktan sonra dünyanın birçok ülkesine yayıldı.Başta İran ve İtalya'da olmak üzere, etkisini artıran virüsün kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda sıkı tedbirler alan ülkelerde karantina bölgeleri oluşturuldu ve çoğu toplu organizasyonlar iptal edildi.Birçok önlem alınmasına karşı Avrupa ve İran'da ölü sayısı her geçen gün artıyor.

İTALYA İŞİ HAFİFE ALDI ,827 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
12 binden fazla kişinin enfekte olup, 827 kişinin de hayatını kaybettiği İtalya'da nüfusun neredeyse yarısı karantina altında yaşıyor. Ülkede 14 şehirde sıkı önlemler alındı.

10 ÜLKEYE İTALYA'DAN YAYILDI
Fakat önlem almakta geç kalan İtalya, virüsün yayılmasında önemli bir rol oynadı.İtalyayı ziyarete gelen turistler ile virüsü onların ülkelerine gönderdi.

Turizmin ön planda olduğu ülkeyi ziyaret eden onlarca turist, geri dönerken koronavirüsü de ülkelerine götürdü.  Verilere göre; İngiltere, Hollanda, Fransa, Nijerya, İsrail, Avusturya, Hırvatistan, İspanya, Danimarka ve Almanya'ya virüs, İtalya'dan yayıldı.

Son Güncelleme: 11.03.2020 23:04
Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkent Bağdat'ta, ABD'li askerlere füzeli saldırı!
Başkent Bağdat'ta, ABD'li askerlere füzeli saldırı!
Pandemi nedir, ne anlama gelir? DSÖ'den Pandemi ilanı
Pandemi nedir, ne anlama gelir? DSÖ'den Pandemi ilanı
İran'dan flaş iddia! Koronavirüsünün ilacı bulundu
İran'dan flaş iddia! Koronavirüsünün ilacı bulundu
Metroda iğrenç anlar! Tükürüğünü bulaştırdığı elini tutunma borusuna sürdü, gözaltından kaçamadı
Metroda iğrenç anlar! Tükürüğünü bulaştırdığı elini tutunma borusuna sürdü, gözaltından kaçamadı
Merkel'den ürkütücü tespit! "Almanya'da korona-virüs 50-60 milyon kişiye bulaşabilir"
Merkel'den ürkütücü tespit! "Almanya'da korona-virüs 50-60 milyon kişiye bulaşabilir"
Japonya'da siyah yağmur yağdı
Japonya'da siyah yağmur yağdı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre sizi neler bekliyor?
WhatsApp eski numara yedeği yeni numaraya nasıl taşınır?
Corona virüsü İstanbul'da rastlandı mı, var mı? İstanbul'da okullar tatil edildi mi?
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayette katil kim belli oldu mu? Zehra Topdağ'ı kim öldürdü?
Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmanın yolları
Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon tarihi belli oldu mu? 3. sezonla final yapacak
Çukur Timsah Celil neden öldü? Çukur dizisinde Timsah Celil neden ayrıldı?
MEB 2020 Sınav görevleri ve ücretleri ne kadar?
Yeni atanacak 20.000 öğretmen ne kadar maaş alacak?
MEB MEBBİS Sınav görev başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
Migroskop 12 - 25 Mart 2020 bu ayın indirimli ürünleri dergisi
Yeni Hayat dizisi 2.tanıtım fragmanı yayınlandı!
Survivor Ersin'in köpeği öldü mü? Ersin Korkut'un köpeği MES yaşıyor mu?
Tv8,5 Turksat frekans bilgileri ve Tv8 buçuk fDigitürk-D Smart-Tivibu platformlarındaki kanal sırası
İŞKUR ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm ne zaman başlıyor? TRT Ya İstiklal Ya Ölüm 2. tanıtım yayınlandı konusu ve oyuncuları
İcra katibi maaşları ne kadardır? 2020 icra katibi maaşları
Corona virüs'de 14 gün kuralı nedir? Koronavirüsle mücadelede 14 gün kuralı
Doğduğun Ev Kaderindir Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Kayra Zabcı hakkında bilgiler
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
Vergi ve KYK borçları silinecek mi? KYK ve vergi borçları hakkında dikkat çeken açıklama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.