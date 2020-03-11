İtalya korona-virüsü Türkiye gibi ciddiye almadı! Bilanço ağırlaşıyor!

Korona-Virüs kabusu son sürat devam ediyor.Koronavirüs, Çin'de binlerce insanın ölümüne neden olduktan sonra dünyanın birçok ülkesine yayıldı.Başta İran ve İtalya'da olmak üzere, etkisini artıran virüsün kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda sıkı tedbirler alan ülkelerde karantina bölgeleri oluşturuldu ve çoğu toplu organizasyonlar iptal edildi.Birçok önlem alınmasına karşı Avrupa ve İran'da ölü sayısı her geçen gün artıyor.

İTALYA İŞİ HAFİFE ALDI ,827 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

12 binden fazla kişinin enfekte olup, 827 kişinin de hayatını kaybettiği İtalya'da nüfusun neredeyse yarısı karantina altında yaşıyor. Ülkede 14 şehirde sıkı önlemler alındı.

10 ÜLKEYE İTALYA'DAN YAYILDI

Fakat önlem almakta geç kalan İtalya, virüsün yayılmasında önemli bir rol oynadı.İtalyayı ziyarete gelen turistler ile virüsü onların ülkelerine gönderdi.

Turizmin ön planda olduğu ülkeyi ziyaret eden onlarca turist, geri dönerken koronavirüsü de ülkelerine götürdü. Verilere göre; İngiltere, Hollanda, Fransa, Nijerya, İsrail, Avusturya, Hırvatistan, İspanya, Danimarka ve Almanya'ya virüs, İtalya'dan yayıldı.