İtalya koronavirüs salgınında Çav Bella ile moral buluyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün kroonavirüsü salgınının merkezi olarak ilan ettiği İtalya'da ölü sayıları günden güne artarken, hükümet ğlke genelini karantina bölgesi ilan etti.

Koronavirüs vakalarında çok hızlı görülen artışlar nedeniyle karantinaya alınan halk evlerinden dışarıya çıkmayarak hükümetin koydğu kuralları titizlikle uygulamaya çalışıyorlar.

Evlerininlarına çıkarak diğer komşuları ile birlikte şarkılar söyleyen vatandaşlar salgın nedeniyle bozulmuş olan moralerini bir nebze de olsun düzeltmeye çalışıyorlar.

Son olarak İtalya’da balkonlarında tef ve tencerelerle ritm tutarak şarkı söyleyen bir grup insan evlerinde ünlü partizan şarkısı ‘Çav Bella’yı söylerken görüntülendi.

İşte koronavirüs karantinasındaki İtalya’dan ilginç görüntüler: