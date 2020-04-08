İtalya, Kovid-19 can kaybında düşüşe geçti!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avupa'nın salgın merkezi olarak kabul ettiği İtalya'da 24 içerisinde verilen kayıplar oldukça yüksekken bu sayıların giderek düştüğü görüldü. yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle son 24 saatte 542 kişinin daha hayatını kaybettiği İtalya'da toplam can kaybının 17 bin 669'a yükseldiği açıklandı.

İtalya’da bir günde en yüksek ölümün yaşandığı ve 919 kişinin öldüğü 27 Mart tarihinden sonra ikinci kez ölü sayısı 600’ün altına indi. Ülkede dün ölüm sayısı 636 olarak açıklanmıştı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, 6 haftadır mücadele içerisinde oldukları koronavirüs salgını hakkında son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülke genelinde koronavirüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını ve buna ölenler ile iyileşenlerin de dahil edilmesi sonucu Kovid-19 kaynaklı sayının 139 bin 422'ye yükseldiğini açıkladı.

Dün 24 bin 392 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 99'luk artışla 26 bin 491'e yükseldiğini ve ayrıca bunun günlük bazda en yüksek iyileşen sayısı olduğunu açıklayan Sivil Savunma Genel Müdürü Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 542 kişi daha artttığını ve toplam can kaybının 17 bin 669'a ulaştığını kaydetti.

Borrelli ile birlikte düzenlenen basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Ranieri Guerra da İtalya'da Kovid-19 vakalarıyla ilgili, "Net bir düşüşte değiliz ancak, hızın yavaşladığını görüyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığından elde edilen verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirilirken öte yandan ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde dün 282 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 238'e gerilediği açıklamalara eklendi.



