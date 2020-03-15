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İtalya'nın Lombardiya Bölgesinde yoğun bakımlar doldu taştı!

İtalya’da koronavirüsü vakalarının en fazla yoğun olduğu Lombardiya Bölgesi’nde, yoğun bakım üniteleri dolup taşmaya başladı. Yüksek seviyelere ulaşan doluluk oranları ise zor anlar yaşatıyor.

15 Mart 2020 Pazar 21:16
İtalya'nın Lombardiya Bölgesinde yoğun bakımlar doldu taştı!

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını en çok İtalya'yı etkiledi. Ölümlerin ve yeni vakaların önüne geçemeyen İtalya'nın Lombardiya Bölgesi’nde yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranları çok yüksek seviyelere ulaştı.

Bölgede yaklaşık 3 hafta önce görülen Kovid-19 salgını nedeniyle zor anlar yaşayan İtalya toplam 21 bin 157 vakadan 11 bin 685’inin bu bölgede görüldüğü açıklandı.

Bu güne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 966 olduğu Lombardiya Bölgesi’nde, Bölgesel Yönetim Başkanı  Attilio Fontana, bir açıklama yaparak "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor.  Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz çünkü daha  fazla yatağımız yok." diye konuştu.

Özellikle solunum cihazı sıkıntısı çeken yoğun bakım ünitelerinin biraz daha rahat hizmet verebilmesi için Milano Fuar Merkezine 500 yataklı bir hastane  oluşturulmasının önemli olduğunu söyleyen Fontana, böylelikle yatak kapasitelerinden yararlanmanın daha kolay olabileceğini kaydetti.

Bölgeye bağlı Bergamo kentinde bulunan bir hastanede çalışan anestezist Ivano Riva ise yaptığı açıklamada "Salgın eğilimi, bu şekilde artmaya devam ederse Bergamo daha fazla dayanamaz. Hastaneler dolmuş durumda. Bölgedeki yerler de tükeniyor. Yoğun  bakımda günde 7'den fazla kişiyi entübe ediyoruz. Aralıksız çalışıyoruz. 14 günde  bir dinlenme hakkımız oluyor." ifadelerine yer verdi.

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ItalyaSon DurumKoronavirüsüLombardiya Bölgesi
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