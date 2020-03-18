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İtalya ölümleri durduramıyor! Kovid-19, 1 günde 475 kişiyi daha aldı!

İtalya, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin önüne geçemezken 1 günde virüsten dolayı 475 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Son sayıyla birlikte ülkede ölenlerin sayısı 2 bin 978'e yükseldi.

18 Mart 2020 Çarşamba 21:49
İtalya ölümleri durduramıyor! Kovid-19, 1 günde 475 kişiyi daha aldı!

İtalya'da 21 Şubat tarihinde başlayan Kovid-19 salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. Çin'den sonra virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artarken son verilere göre 1 günde 475 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Son ölümlerle birlikte ülkede, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükselmiş oldu.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da bir basın toplantısı düzenledi ve toplantıda, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 28 bin 710'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 35 bin 713 olduğunu duyurdu.

Borrelli toplantıda ayrıca, ölü sayısının dün rakamlarına göre 475 kişi daha artış gösterdiği ve toplam ölü sayısının 2 bin 978'e yükseldiğini açıklarken son rakamlarla birlikte ülkede 4 haftadır yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı olduğunu da sözlerine ekledi.

İtalya'da koronavirüsünde bir günde yaşanan en fazla can kaybı 368 kişinin ölümüyle geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşmişti.
 

Son Güncelleme: 18.03.2020 22:24
Anahtar Kelimeler:
ItalyaSon DurumKoronavirüsü
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