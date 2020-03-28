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İtalya şokta! 46 doktor hayatını kaybetti

Korona virüs ile amansız mücadele veren ve Avrupa kıtasın da virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da şok bir gerçek ortaya çıktı. Korona ile amansız mücadele veren tam 46 doktorun hayatını kaybettiği açıklandı.

28 Mart 2020 Cumartesi 11:51
İtalya şokta! 46 doktor hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın kabusu haline gelen kovid-19 isimli virüs dünya üzerinde can almaya devam ediyor. Antartika kıtası dışında her kıtada bulunan salgın hastalık ile dünya amansız bir mücadele veriyor.Salgın şu ana kadar en büyük zararı Avrupa kıtasında ki ülkelere verdi.

AVRUPA KITASININ ÜSSÜ İTALYA

Korona virüs salgını Avrupa kıtasına esir aldığı ülkelerden biride italya , bu sabah itibariyle İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 134'e, vaka sayısının ise 66 bin 414'e çıktığı öğrenildi.

SALGINA KARŞI HAYATLARINA ÖNE KOYUYORLAR

Ülkede , koronavirüse karşı mücadelede ön planda yer alan sağlık çalışanları arasında da virüs hızla yayılmaya devam ederken, dün kaydedilen ölümlerle toplamda 46 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün ve vakanın Lombardiya Bölgesi’nde olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Italya
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