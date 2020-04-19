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İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte kaç kişi oldu? kinci Dünya Savaşı'ndan fazla kayıp veriyor!

İtalya koronavirüs nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan fazla kayıp veriyor! Ülkede rekor ölüm sayısına ulaşılması sonrasında, İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte kaç kişi oldu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar.

19 Nisan 2020 Pazar 03:12
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte kaç kişi oldu? kinci Dünya Savaşı'ndan fazla kayıp veriyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını, İtalya’ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Ölü sayısı hızla artan ülkedeki son duruma ilişkin bilgiler, Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Son bilgilere göre ülkedeki vaka sayısı 107 bin 771’e ulaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 200’lük artışla 44 bin 927’ye yükseldi.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227’e yükseldi. Bu sayı son 6 günün en düşük ölü sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bergamo’da ölü sayısı azaldı

Ülkede bir süre Covid-19 kaynaklı ölümlerin yoğun olduğu ve cenazelerin askeri kamyonlarla taşındığı Bergamo kentinde hayatını kaybedenlerin sayısının azaldığı belirtildi.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, Twitter hesabından Bergamo mezarlığındaki kilisede tabutların bulunmadığı fotoğraf karesini paylaşan Gori, ‘’Nihayet boş’’ notunu düşerek kentteki ölümlerin azaldığını duyurdu.

Lombardiya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan daha fazla kayıp verildi

Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki durumun ciddiyetine dikkat çekti. Geçmişten önek veren Arcuri, ‘’ 11 Haziran 1949 ile 1 Mayıs 1945 arasında Milano’daki, İkinci Dünya Savaşı’nda 5 yılda 2 bin sivil hayatını kaybetti. Milano’nun merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi’nde ise Covid-19 nedeniyle son iki ayda 11 bin 851 sivil hayatını kaybetti. Bu, savaştakinden 5 kat daha fazla.’’ İfadelerine yer verdi.

İtalyan basınından öğrenilen bilgilere göre, hükümetin bazı tedbirleri 4 Mayıs tarihinden önce gevşetebileceği ve bu konuda çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 19.04.2020 03:12
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