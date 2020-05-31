İtalyan Hükümeti protesto ediliyor, Turuncu yelekliler sokaklara döküldü

İtalya'da turuncu yelek giyen binlerce kişi sokaklara dökülerek hükümeti protesto ettiler. Milano'da sokağa inen grup "Özgürlük" ve "haysiyet" sloganları attı.

İtalyan Hükümeti protesto ediliyor, Turuncu yelekliler sokaklara döküldü
    Abone Ol:

Fransa'da sembol haline gelen hükümet karşıtı sarı yeleklilerden sonra İtalya'da da turuncu yelekliler sokaklara dökülerek hükümeti protesto ettiler. Ülkenin içinde bulunduğu pandemi durumunda salgının ekonomik etkileriyle mücadele edemedikleri için Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin istifası istendi.

İtalya Hükümeti protesto ediliyor, Turuncu yelekliler sokaklara döküldü

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'nun merkezindeki Duomo Meydanı’na ine  binlerce turuncu yelekli gruplar hükümettin istifa etmelerini isterken "Özgürlük" ve "haysiyet" sloganları attılar. Çalışamadıkları için para kazanamadıklarını fakat devletin vergi almaya devam ettiğini söyleyen grup, hükümeti nakit yardımlar konusunda verdiği sözleri tutmadığını da belirttiler.

İtalya Hükümeti protesto ediliyor, Turuncu yelekliler sokaklara döküldü

Koronavirüs salgının İtalya’daki merkez üssü olan Lombardiya Bölgesi’nin merkez şehri olan Milano’da çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen gösteride sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekerken, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala söz konusu gösteriye tepki gösterdi. Kendilerine “turuncu yelekliler” diyen grup hakkında işlem yapılması için valiye bildirimde bulunduğunu söyleyen Sala, "Milano gibi içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için çok uğraşan bir kentte yapılan bu hareket sorumsuzluktur." diye konuştu.


 


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Digitürk Müşteri Hizmetleri iletişim numarası bilgileri
Kuruluş Osman 20. bölümüyle nefes kesti. Osman Bey tuzağa düştü.
Arda Turan'dan Bayram Karıştırma Eleştirilerine Cevap
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri