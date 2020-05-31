İtalyan Hükümeti protesto ediliyor, Turuncu yelekliler sokaklara döküldü

Fransa'da sembol haline gelen hükümet karşıtı sarı yeleklilerden sonra İtalya'da da turuncu yelekliler sokaklara dökülerek hükümeti protesto ettiler. Ülkenin içinde bulunduğu pandemi durumunda salgının ekonomik etkileriyle mücadele edemedikleri için Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin istifası istendi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'nun merkezindeki Duomo Meydanı’na ine binlerce turuncu yelekli gruplar hükümettin istifa etmelerini isterken "Özgürlük" ve "haysiyet" sloganları attılar. Çalışamadıkları için para kazanamadıklarını fakat devletin vergi almaya devam ettiğini söyleyen grup, hükümeti nakit yardımlar konusunda verdiği sözleri tutmadığını da belirttiler.

Koronavirüs salgının İtalya’daki merkez üssü olan Lombardiya Bölgesi’nin merkez şehri olan Milano’da çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen gösteride sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekerken, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala söz konusu gösteriye tepki gösterdi. Kendilerine “turuncu yelekliler” diyen grup hakkında işlem yapılması için valiye bildirimde bulunduğunu söyleyen Sala, "Milano gibi içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için çok uğraşan bir kentte yapılan bu hareket sorumsuzluktur." diye konuştu.



