İtalyan'ın Carpi kentinde koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okundu

Yeni tip koronavirüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken bu salgından en çok etkilenen ülkeler arsında yer alan İtalya'da Kur'an-ı Kerim okuma etkinliği düzenlendi. Ülkeye bağlı Carpi kentinde 'Salgına karşı birlikte dua ediyoruz' adı altında düzenlenen etkinliğe Katolik, Ortadoks, Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatleri katıldı.

Eyaletin Belediye Başkanı Alberto Bellelli’de hazır bulunduğu etkinlikte müslüman cemaatler adına katılım gösterenler arasında olan İmam Selmi koronavirüs salgınına karşı Al İmran suresini okuyarak, dualar etti.

Kentin şehitler meydanı olan olarak bilinen Martiri Meydanı'nda yapılan dua etkinliğinde, bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alberto Bellelli, "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz" ifadelerini kullandı.

imam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim'den 'Al İmran' suresini okudu ve koronavirüs salgının son bulması için dualar etti ve İmam Selmi etkinliğe katılanlara yaptığı konuşmada "Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz" dedi.