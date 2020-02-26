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Jackie Chan koronavirüsten karantinaya mı alındı? Efsane oyuncu Jackie Chan'in, korona nedeniyle karantinaya alındığı iddiası gündemi salladı!

Koronavirüs salgını her geçen gün büyük bir hızla dünya geneline yayılmaya devam ederken efsane oyuncu Jackie Chan'ın korona nedeniyle karantinaya alındığı iddiası gündemi salladı. Söz konusu iddiaların ardından binlerce kişi ''Jackie Chan koronavirüsten karantinaya mı alındı?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 23:59
Jackie Chan koronavirüsten karantinaya mı alındı? Efsane oyuncu Jackie Chan'in, korona nedeniyle karantinaya alındığı iddiası gündemi salladı!

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs tedavisini bulan kişiye 860 bin TL ödül vereceğini açıklayan Jackie Chan’ın koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddiası büyük bir yankı uyandırdı. Aksiyon oyuncusu Chan, hayranlarında büyük bir panik yarattı.

54 yaşındaki ünlü oyuncunun katıldığı bir etkinlikte misafirinde koronavirüse rastlandığı ve Chan’ın bu sebeple konuklarıyla birlikte karantinaya alındığı kaydedildi. Söz konusu iddialara göre ünlü oyuncu, eşi ve kayınvalidesiyle bir karantinada tutulmakta.

Para vereceğini belirtmişti

Her geçen gün dünya geneline yayılmaya devam eden konavirüs salgınına çözüm bulunabilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Jackie Chan, tedavini bulana 1 milyon Çin Yuanı yani 860 bin TL ödül vereceğini kaydetmişti. Chan, söz konusu olayın para ile ilgili olmadığını aktararak ‘’Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum.’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.02.2020 23:59
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