Japon basınından son dakika iddiası! Kim Jong-un bitkisel hayatta

Sürekli füze fırlatma çalışmalarıyla gündeme gelen ve tüm dünya koronavirüsü ile mücadele içerisindeyken bile bu alışkanlığından vazgeçmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez sağlık durumuyla dünya basının gündeminden düşmüyor. Öldüğü ile ilgili yayılan haberlere bugün farklı bir iddia geldi ve gelen son dakika haberine göre Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" öne sürdü.
36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, bitkisel hayata girerek yaşam mücadelesi verdiği belirtilen haberin yanı sıra Reuters haber ajansı da isimsiz bir kaynaktan elde ettiği bilgilere dayanarak yayınladığı haberinde Çin'in Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'ın sağlık durumunun incelenmesi için tıp uzmanlarından oluşan bir ekip gönderdiğini yazdı.