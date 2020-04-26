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Japon basınından son dakika iddiası! Kim Jong-un bitkisel hayatta

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu ile spekülasyonlar devam ederken Japonya basınından son dakika iddiası geldi ve -un'un "bitkisel hayatta olduğunu" öne sürdü.

26 Nisan 2020 Pazar 13:51
Japon basınından son dakika iddiası! Kim Jong-un bitkisel hayatta

Sürekli füze fırlatma çalışmalarıyla gündeme gelen ve tüm dünya koronavirüsü ile mücadele içerisindeyken bile bu alışkanlığından vazgeçmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez sağlık durumuyla dünya basının gündeminden düşmüyor. Öldüğü ile ilgili yayılan haberlere bugün farklı bir iddia geldi ve gelen son dakika haberine göre Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" öne sürdü.

Japon basının iddiasına göre başarısız geçen ameliyat sonucunda Kim Jong-un'ın sağlık durumu iyice kötüleştiği ve Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğunu belirtildi. Japonya'da yayımlanan haftalık Shukan Gendai adlı bir dergi, Kuzey Kore'ye sevk edilen Çinli sağlık ekibinden birinden aldığı bilgilere  göre Nisan ayı başında Kim Jong-un'ın kırsal bir bölgeyi ziyareti sırasında göğsünü tuttuğu ve sol tarafı üzerine düştükten sonra yanındaki doktorlar tarafından en yakın hastaneye götürüldüğünü yazdı.

36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, bitkisel hayata girerek yaşam mücadelesi verdiği belirtilen haberin yanı sıra Reuters haber ajansı da isimsiz bir kaynaktan elde ettiği bilgilere dayanarak yayınladığı haberinde Çin'in Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'ın sağlık durumunun incelenmesi için tıp uzmanlarından oluşan bir ekip gönderdiğini yazdı.
 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık DurumuKim JongUnJaponya BasınıBitkisel Hayat
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