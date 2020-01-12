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Japon milyarder Twitter'da 1000 kişiye 1 milyar Japon Yeni dağıtıyor

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Twitter'da payşatığı bir tweeti retweet eden 1000 kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni (Yaklaşık 54 milyon lira) dağıtacağını açıkladı.

12 Ocak 2020 Pazar 21:45
Japon milyarder Twitter'da 1000 kişiye 1 milyar Japon Yeni dağıtıyor

Japon iş insanı Yusaku Maezawa, sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. 44 yaşındaki milyarder geçtiğimiz yıl resmi twitter hesabından paylaştığı bir tweeti retweet edenler arasında yaptığı çekilişle 100 kişiye 1'er milyon Japon Yeni (Yaklaşık 54 bin lira) dağıtmıştı.

Japon milyarder Twitter'da 1000 kişiye 1 milyar Japon Yeni dağıtıyor

Kısa zaman içerisinde rekor bir paylaşım yapılan tweet'in retweet sayısı 4 milyonu aşmıştı. Aynı kampanyayı 2020 yılında da yapacağını söyleyen iş insanı Maezawa, yılın ilk günü paylaşım yaptı ve bu paylaşımı retweet eden 1000 kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni dağıtacağını söyledi.

Japon milyarder Twitter'da 1000 kişiye 1 milyar Japon Yeni dağıtıyor

44 yaşınaki milyarede Maezewa, paranın insanlara mutluluk getirip getirmeyeceğini görmek için sadece sosyal bir deney yaptığını belirterek iş insanının ilk gün yaptığı paylaşım şuana kadar 4 milyondan fazla kullanıcı tarafından tekrar paylaşıldı.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ı kurduktan sonra Softbank'a satmış ve şirketin CEO'luğunu üstlenmişti. Aynı zamanda sanat koleksiyonuna da sahip olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu 110 milyon dolar karşılığında satın alarak gündem olmuştu.

Japon milyarder Twitter'da 1000 kişiye 1 milyar Japon Yeni dağıtıyor

Anahtar Kelimeler:
TwitterYusaku MaezawaRetweet1 Milyar Japon Yeni
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