Jeff Bezos, en zengin unvanını Fransız iş adamına kaptırdı

Dünya genelinde hizmet veren online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ünlü iş insanı Jeff Bezos, dünyanın en zengini unvanını uzunca bir süredir taşıyordu. Son birkaç senedir aynı koltukta oturan Bezos koltuğunu Fransız bir iş insanına kaptırdı.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, 56 yaşındaki Bezos'un yerine 'dünyanın en zengini' unvanı LVMH CEO'su Bernard Arnault olarak yer aldı.

Bu unvan değişikliğinin nedeni olarakta Amazon hisselerinde yaşanan %0.7 düşüş ve akabinde LVMH hisselerinin %0,7 oranında artması olarak gösterildi.

Amazon şirketinin hisselerinde Cuma günü yaşanan bu düşüş sonrası Bezos'un kişisel serveti de 760 milyon dolar düşerek 115,6 milyar dolar seviyesine gerilerken LVMH hisselerinin artışıyla Fransız iş insanı Arnault’un kişisel serveti 1,9 milyar dolar olmuş oldu.

Louis Vuitton, Christian Dior gibi dünyaca ünlü markaların sahibi olan Bernand Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen ilk Avrupalı iş insanı olurken 'geçici' de olsa dünyanın en zengin kişisi unvanına sahip oldu.

