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Jeff Bezos'tan, iklim değişikliği için kurduğu Dünya Fonu'na büyük yatırım

Dünyanın en zengin iş insanı Jeff Bezos iklim değişikliği mücadelesi için kurduğu Dünya Fonu'na ilk etapta 10 milyar dolarlık kaynak vereceğini açıkladı.

18 Şubat 2020 Salı 12:59
Jeff Bezos'tan, iklim değişikliği için kurduğu Dünya Fonu'na büyük yatırım

Forbes sıralamasına göre 129.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş insanı olan mazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek için harekete geçti. Instagram hesabı üzerinden bir duyuru yapan ve burada yaptığı açıklamada Bezos Earth Fund'ı (Bezos Dünya Fonu) kurduğunu söyleyen Bezor, fon için ilk aşamada 10 milyar dolar yatırım yapacağını da söyledi.

Bezoz'un fona aktaracağı bu kaynak ise küresel iklim değişimiyle mücadele için yapılan bilimsel çalışmalarda kullanılacak. İklim değişikliklerinin gezegen için en büyük tehdit olduğunu söyleyen Jeff Bezos, bilim insanları, aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına destek olmak ve yapılan bu çalışmalarıda finanse etmek için böyle bir şey yaptığını kaydederek, açıklamasında şöyle dedi:

"İklim değişikliği gezegenimiz için en büyük tehdittir. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele etmek amacıyla, bilinen yöntemlerin güçlendirilmesi ve yeni yolların bulunması için başkalarıyla çalışmak istiyorum. Bu küresel hareket sivil toplum örgütlerini, bilim insanlarını, doğayı korumak için işe yarayacak her çabaya kaynak yaratacak. Dünyayı kurtarabiliriz. Bunu yapmak için büyük-küçük şirketlerin, devletlerin, küresel organizasyonların ve bireylerin kolektif bir çaba sergilemesi gerekiyor."

Geçtiğimiz yıl iş bırakma eylemini düzenleyen "İklim Adaletini Destekleyen Amazon Çalışanları" ise milyarder Jeff Bezos'un bu açıklamasının ardından durumdan memnun olduklarını ve iş insanın bu destek ile ilgili daha fazla çalışmalar yapması gerektiğini söylediler.

Son Güncelleme: 18.02.2020 12:59
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Jeff Bezosİklim DeğişikliğiDünya FonuBağış
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