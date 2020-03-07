Kabe ve Mekke'ye Korona virüsü nedeniyle giriş çıkışlar yasaklandı

Dünya geneline yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren korona virüs sebebiyle Arabistan’da da flaş kararlar alındı. Öğrenilen bilgiye göre Kabe’nin yer aldığı Mekke’ye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Suudi Arabistan’daki korona virüs vakaları
Johns Hopkins Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu korona virüs yayılma haritasında Suudi Arabistan’da 5 korona virüs vakasına rastlandığı görüldü. 5 vakanın da Al Nasq isimli bölgede gerçekleştiği belirtilirken, Suudi Arabistan’da corona virüs sebebiyle henüz biz ölüme de rastlanmadığı belirtiliyor.
Dünya geneline şuana kadar 3 bin 383 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 98 bin 704 olarak açıklandı. Vaka sayılarının ülkelere göre dağılımı ise;
80.556 Anakara Çin
6.593 Güney Kore
3.858 İtalya
3.513 İran
696 Diğer
545 Almanya
423 Fransa
360 Japonya
282 İspanya
233 ABD
119 İsviçre
117 Singapur
116 İngiltere
105 Hong Kong
94 İsveç
91 Norveç
82 Hollanda
60 Avustralya
58 Kuveyt
55 Bahreyn
55 Malezya
50 Belçika
48 Tayland
46 Kanada
44 Tayvan
43 Avusturya
35 Irak
34 İzlanda
31 Yunanistan
30 Hindistan
29 Birleşik Arap Emirlikleri
21 San Marino
17 Cezayir
16 Umman
16 Vietnam
16 LÜBNAN
16 İsrail
13 Ekvador
12 Çek Cumhuriyeti
12 Finlandiya
11 Hırvatistan
10 Makao
10 Danimarka
8 Portekiz
6 Azerbaycan
6 Romanya
6 İrlanda
6 Beyaz Rusya
5 Suudi Arabistan
5 Pakistan
5 Filipinler
5 Meksika
4 Filistin
4 Yeni Zelanda
4 Rusya
4 Senegal
4 Brezilya
4 Şili
4 Gürcistan
3 Aziz Barthelemy
3 Estonya
3 Mısır
2 Arjantin
2 Slovenya
2 Bosna Hersek
2 Endonezya
2 Macaristan
2 Lüksemburg
2 Fas
1 Litvanya
1 Kamboçya
1 Kuzey Makedonya
1 Monako
1 Afganistan
1 Ermenistan
1 Dominik Cumhuriyeti
1 Ukrayna
1 Güney Afrika
1 Lihtenştayn
1 Faroe Adaları
1 Costa Rica
1 Andorra
1 Cebelitarık
1 Nijerya
1 Tunus
1 Butan
1 Nepal
1 Ürdün
1 Polonya
1 Letonya
1 Sri Lanka