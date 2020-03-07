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Kabe ve Mekke'ye Korona virüsü nedeniyle giriş çıkışlar yasaklandı

Korona virüs sebebiyle ülkeler birer birer sınırlarını kapatma kararı alırlarken Kabe ve Mekke'ye Korona virüsü nedeniyle giriş çıkışlar yasaklandı. Suudi Arabistan'da şuana kadar 5 korona virüs vakasına rastlanırken, henüz bir ölüm gerçekleşmediği belirtiliyor.

07 Mart 2020 Cumartesi 15:48
Kabe ve Mekke'ye Korona virüsü nedeniyle giriş çıkışlar yasaklandı

Dünya geneline yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren korona virüs sebebiyle Arabistan’da da flaş kararlar alındı. Öğrenilen bilgiye göre Kabe’nin yer aldığı Mekke’ye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Suudi Arabistan’daki korona virüs vakaları

Johns Hopkins Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu korona virüs yayılma haritasında Suudi Arabistan’da 5 korona virüs vakasına rastlandığı görüldü. 5 vakanın da Al Nasq isimli bölgede gerçekleştiği belirtilirken, Suudi Arabistan’da corona virüs sebebiyle henüz biz ölüme de rastlanmadığı belirtiliyor.

Dünya geneline şuana kadar 3 bin 383 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 98 bin 704 olarak açıklandı. Vaka sayılarının ülkelere göre dağılımı ise;

80.556 Anakara Çin 

6.593 Güney Kore 

3.858 İtalya 

3.513 İran 

696 Diğer 

545 Almanya 

423 Fransa 

360 Japonya 

282 İspanya 

233 ABD 

119 İsviçre 

117 Singapur 

116 İngiltere 

105 Hong Kong 

94 İsveç 

91 Norveç 

82 Hollanda 

60 Avustralya 

58 Kuveyt 

55 Bahreyn 

55 Malezya 

50 Belçika 

48 Tayland 

46 Kanada 

44 Tayvan 

43 Avusturya 

35 Irak 

34 İzlanda 

31 Yunanistan 

30 Hindistan 

29 Birleşik Arap Emirlikleri 

21 San Marino 

17 Cezayir 

16 Umman 

16 Vietnam 

16 LÜBNAN 

16 İsrail 

13 Ekvador 

12 Çek Cumhuriyeti 

12 Finlandiya 

11 Hırvatistan 

10 Makao 

10 Danimarka 

8 Portekiz 

8 Katar 

6 Azerbaycan 

6 Romanya 

6 İrlanda 

6 Beyaz Rusya 

5 Suudi Arabistan 

5 Pakistan 

5 Filipinler 

5 Meksika 

4 Filistin 

4 Yeni Zelanda 

4 Rusya 

4 Senegal 

4 Brezilya 

4 Şili 

4 Gürcistan 

3 Aziz Barthelemy 

3 Estonya 

3 Mısır 

2 Arjantin 

2 Slovenya 

2 Bosna Hersek 

2 Endonezya 

2 Macaristan 

2 Lüksemburg 

2 Fas 

1 Litvanya 

1 Kamboçya 

1 Kuzey Makedonya 

1 Monako 

1 Afganistan 

1 Ermenistan 

1 Dominik Cumhuriyeti 

1 Ukrayna 

1 Güney Afrika 

1 Lihtenştayn 

1 Faroe Adaları 

1 Costa Rica

1 Andorra 

1 Cebelitarık 

1 Nijerya 

1 Tunus 

1 Butan 

1 Nepal 

1 Ürdün 

1 Polonya 

1 Letonya 

1 Sri Lanka 

Son Güncelleme: 07.03.2020 15:48
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