Kabe ve Mekke'ye Korona virüsü nedeniyle giriş çıkışlar yasaklandı

Dünya geneline yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren korona virüs sebebiyle Arabistan’da da flaş kararlar alındı. Öğrenilen bilgiye göre Kabe’nin yer aldığı Mekke’ye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Suudi Arabistan’daki korona virüs vakaları

Johns Hopkins Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu korona virüs yayılma haritasında Suudi Arabistan’da 5 korona virüs vakasına rastlandığı görüldü. 5 vakanın da Al Nasq isimli bölgede gerçekleştiği belirtilirken, Suudi Arabistan’da corona virüs sebebiyle henüz biz ölüme de rastlanmadığı belirtiliyor.

Dünya geneline şuana kadar 3 bin 383 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 98 bin 704 olarak açıklandı. Vaka sayılarının ülkelere göre dağılımı ise;

80.556 Anakara Çin

6.593 Güney Kore

3.858 İtalya

3.513 İran

696 Diğer

545 Almanya

423 Fransa

360 Japonya

282 İspanya

233 ABD

119 İsviçre

117 Singapur

116 İngiltere

105 Hong Kong

94 İsveç

91 Norveç

82 Hollanda

60 Avustralya

58 Kuveyt

55 Bahreyn

55 Malezya

50 Belçika

48 Tayland

46 Kanada

44 Tayvan

43 Avusturya

35 Irak

34 İzlanda

31 Yunanistan

30 Hindistan

29 Birleşik Arap Emirlikleri

21 San Marino

17 Cezayir

16 Umman

16 Vietnam

16 LÜBNAN

16 İsrail

13 Ekvador

12 Çek Cumhuriyeti

12 Finlandiya

11 Hırvatistan

10 Makao

10 Danimarka

8 Portekiz

8 Katar

6 Azerbaycan

6 Romanya

6 İrlanda

6 Beyaz Rusya

5 Suudi Arabistan

5 Pakistan

5 Filipinler

5 Meksika

4 Filistin

4 Yeni Zelanda

4 Rusya

4 Senegal

4 Brezilya

4 Şili

4 Gürcistan

3 Aziz Barthelemy

3 Estonya

3 Mısır

2 Arjantin

2 Slovenya

2 Bosna Hersek

2 Endonezya

2 Macaristan

2 Lüksemburg

2 Fas

1 Litvanya

1 Kamboçya

1 Kuzey Makedonya

1 Monako

1 Afganistan

1 Ermenistan

1 Dominik Cumhuriyeti

1 Ukrayna

1 Güney Afrika

1 Lihtenştayn

1 Faroe Adaları

1 Costa Rica

1 Andorra

1 Cebelitarık

1 Nijerya

1 Tunus

1 Butan

1 Nepal

1 Ürdün

1 Polonya

1 Letonya

1 Sri Lanka