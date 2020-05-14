Kabil'de korkunç saldırı! İki anne doğum sırasında vuruldu

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından çalıştırılan ve doğum kliniği olarak olarak kullanılan Afganistan'ın Başkentiş Kabil'de bulunan Daştibarçi Hastanesi'ne, polis üniformalı üç kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Binaya girerek doğum ünitesi bölümüne yönelen saldırganların saldırıları sonrasında güvenlik güçleri tarafıdnan öldürüldükleri bildirilirken saldırıda aralarında yeni doğum yapmış annelerde olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin arasında hamile kadınlar, iki bebek, hemşireler, ebeler ve bir polis memuru olmak üzere 24 kişinin öldüğü tespit edilirken, Afgan yetkililere göre saldırı sırasında iki anne ve bebekleri doğum sırasında vurularak hayatlarını kaybetti. Saldırı olduğu sırada doğum servisinde olan bir anne ve bebeği kurtulurken, yan odada bebeğini kurtarmak için kuvözün üzerine kapanan bir annenin hayatını kaybettiği ve koruduğu bebeğin yara almadan saldırıdan kurtulduğu sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan gelişmeler sonrasında hastaneye giden Afganistan Sağlık Bakan Yardımcısı Vahid Mecruh, burada incelemelerini tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada "Hala şok içindeyim. Öldürülmüş insanlar görmeye alıştık ama bir annenin doğum yaparken öldürüldüğünü görmek başka bir şey" diye konuştu. Bakan Mecruh, hayatta kalan bebeklerin kimlik tespiti yapıldıktan sonra başka bir hastaneye nakillerinin yapıldığını ve kimlikleri, ebe ve hemşirelerin yardımıyla belirlenen bebeklerin karınlarına adları yazıldığını aktardı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

İnsan hakları kuruluşları tarafından savaş suçu olarak değerlendirilen saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırıyla bağlantısı olmadığını iddia etti. Hastanenin bulunduğu mahallede çoğunlukla Şiilerden oluşan Hazara toplumu yaşadığı ve bölgenin, daha önce IŞİD'in saldırılarına uğradığı öğrenildi. IŞİD son olarak Mart ayında Hazara toplumunun önde gelen isimlerinden birinin cenazesinde de bir saldırı düzenlemişti.