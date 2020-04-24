Kaçak koyun 7 yıl sonra dönüp geldi

Tazmanya'da ilginç bir olay yaşandı.2013 yılında büyük bir yangın sonrası firar eden koyun, kendini 7 yıl "sosyallikten izole" ettikten sonra evine döndü. Kaçak koyunun nerde ve nasıl yaşadığı konusu mechulken sahipleri koronavirüs salgını için çiftlikte yaşarken dönen koyunun hikayesi büyük ilgi gördü.

Sahipleri, koyunu önce güvenlik kamerasında gördü. Sadece gözlerini görünen büyük yün yumağı, evdekileri önce korkuttu. Koyunun sahibi çitfçi Alice Gray, koyunu önce tanımadı, daha sonra bu koyunun 7 yıl önce firar eden koyun olduğunu anladı ve diğer koyunların yanına koydu.

YÜNLERİNE 27 BİN TL VERDİLER

Çiftlik çevresinde dolaşmasına karşın sahiplerini bir süre yanına yanaştırmayan koyun, 5 kişi tarafından yakalanarak çitlerin arkasında yaşamaya başladı. Çiftçi Gray, koronavirüs yardım kampanyasına destek için firari koyunun yününü satışa sundu.

Şimdilik 6 bin Avustralya doları (Yaklaşık 27 bin TL) önerildi. Yün yumağına haline gelen koyunun 7 yıl boyunca ne yaptığı ve nerede barındığı ise bilinmiyor.