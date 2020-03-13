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Kanada Başbakanı'nın eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'ya yapılan koronavirüsü (Covid-19) testlerinin sonucu pozitif çıktı.

13 Mart 2020 Cuma 10:53
Kanada Başbakanı'nın eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau, Londra dönüşü koronavirüsü belirtileri şüphesiyle kendilerini karantinaya almışlar ve bir dizi testlere tabi tutulmuşlardı. İngiltere'den döndükten sonra hastalık belirtisi gösteren First Lady Trudeau'ya yapılan testler pozitif çıktı. 

Kanada Başbakanlığı Basın Birimi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sophie Trudeau’nun kendini iyi hissettiği ve hastalık belirtilerinin şuan normal seyrinde olduğu aktarıldı. 

Balbakan Justin Trudeau’nun ise tedbir amaçlı 14 gün süre boyunca karantinada tutulacağı, şuan itibari ile koronavirüsü belirtileri göstermediği için Başbakan’a şimdilik test uygulanmayacağı açıklandı.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da koronavirüs belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtilmişti. 

Diğer taraftan; Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya da İletişim Danışmanı Fabio Wajngarten’da koronavirüsü teşhisi konulmasının hemen ardından acil olarak test yapıldı. Test sonuçlarının henüz açıklanmadığı öğrenilirken aşırı sağcı lider, daha önce yaptığı açıklamada dünyayı kasıp kavuran koronavirüs sagını krizini “fantezi” olarak değerlendirmişti.


Koronavirisü teşhisi konularak karantinaya alınan Fabio Wajngarten ile görüşen ABD Başkanı Trump ise şimdilik test yaptırmayı düşünmüyor. Beyaz Saray, Trump’ın Brezilyalı yetkiliyle temas kurmadığını ve bu nedenle şimdilik teste gerek duyulmadığını açıkladı.

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