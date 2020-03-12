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Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini ve eşini karantinaya aldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüsü belirtilerinden dolayı şüphe üzerine kendisini ve eşini karantinaya aldı. Başbakan, yapılan tahlil sonuçlarını bekliyor.

12 Mart 2020 Perşembe 20:51
Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini ve eşini karantinaya aldı

Kanada Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı bir açıklamada, Başbakan Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) belirtileri olduğu şüphesiyle karantiya alındığı bildirildi.

Başbakan ve eşinin Londra'ya yaptığı ziyaret sonrasında söz konusu belirtilerin görüldüğü ve şüphelendikleri durum doprultusunda gerekli test ve tahlillerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, test sonuçları gelene kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı kaydedildi.

Saplık Bakanlığı tarafında açıklana son verilere göre ise; Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 Covid-19 vakası bulunuyor.

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmeler sırasında orada olan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten koronavirüsüne yakalandığı öğrenildi. Wajngarten'in testlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı ve Devlet Başkanı Bolsonaro'nun da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Brezilya yerel basınında servis edilen habere göre, geçen hafta Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago yerleşkesinde, ABD ve Brezilya Devlet Başkanlarının katıldığı görüşmelerde yer alan Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılara, akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlamıştı.

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BrezilyaKanadaBaşbakanKoronavirüsüKarantinaDevlet Başkanı
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