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Kanada'daki korkunç saldırıda ölenlerin sayısı artıyor

Hafta sonu Kanada'da yaşanan katliam gibi saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Son gelen açıklamalara göre üzücü olayda şu ana kadar 16 kişi hayatını kaybetti.

20 Nisan 2020 Pazartesi 08:50
Kanada'daki korkunç saldırıda ölenlerin sayısı artıyor

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin kırsal bölgelerinden Portapique kasabasında, geçen cumartesi gecesi Gabriel Wortman (51) isimli saldırganın gerçekleştirdiği ve pazar günü öğle saatlerine dek süren saldırılarda, aralarında RCMP görevlisinin de bulunduğu yaşamını yitirenlerin sayısının 10'dan, 16'ya çıktığını açıkladı.

Olayın bir terör saldırısı olmadığını aktaran Lucki, saldırının yaşandığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının ve soruşturmanın devam ettiğini, ölü sayısının daha da artabileceğini ifade etti.

Kanada Başbakanı Trudeau başsağlığı diledi

Ülke gündeminin en önemli konusu haline gelen saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Başbakan Justin Trudeau, olayda ölenler için başsağlığı diledi. Trudeau açıklamasında şunları belirtti:

"Kalbimiz sevdiklerini kaybeden insanlar ve hayatını kaybeden RCMP polisi Heidi Stevenson’un yas tutan ailesi ile birlikte. Ayrıca, hastanede tedavi gören bir RCMP üyesi de dahil olmak üzere, yaralanan insanlar için şifa diliyorum. Kolluk kuvvetleri her gün, güvenliğimizi ve refahımızı sağlamak için en zor şartlarda çalışıyor. Onlara değişmez özveri, profesyonellik ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Ülke olarak, bu gibi anlarda, birbirimizi desteklemek için bir araya geliyoruz. Birlikte kurbanların aileleriyle yas tutacağız ve bu zor zamandan geçmelerine yardımcı olacağız. Nova Scotia halkı güçlü ve dayanıklıdır ve onları desteklemek için burada olacağız.”

Saldırıyı gerçekleştiren kişi dişi protezi kliniği sahibi

Portapique’de gördüğü herkese rastgele ateş açan ve polisin Enfield kenti yakınlarına kadar süren kovalamacasının ardından buradaki bir benzin istasyonunda etkisiz hale getirilen saldırgan Gabriel Wortman'ın Portapique’de bir diş protezi kliniği, evleri ve diğer kentlerde de gayrimenkulleri olduğu açıklandı.

Wortman’ın, saldırıyı neden yaptığına dair şu ana kadar bir bilgiye ulaşılamadı. RCMP, eyalet tarihinin en kanlı saldırısı olarak nitelendirdiği olayla ilgili şu ana kadar detaylı bir açıklama yapmadı.

RCMP’nin operasyonu mercek altında

Öte yandan herhangi bir kişinin ağır yaralanması veya ölümü, cinsel saldırı ya da aile içi şiddet iddiaları, polisle ilgili olan ve önemli kamu yararı bulunan olayların soruşturulmasından sorumlu kısa adı SIRT (Serious Incident Response Team) olan Ciddi Olay Müdahale Ekibi, RCMP’nin operasyonu ile ilgili soruşturma başlattı.

Kanada basını da saldırı sonrası yayınladığı haberlerde olayla ilgili çok sayıda soruya cevap ararken, polis de saldırı hakkında bilgisi olanlardan yardım istedi.

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KanadaKanada Silahlı Saldırı
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