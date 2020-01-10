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Kanada ve İngiltere İran'a şok suçlama! Uçak kaza ile düşmedi füze ile düşürüldü

Kanada Başbakanı Trudeau, İran'da 176 yolcusuyla düşen düşen Ukrayna uçağının İran'a ait bir füzeyle vurulduğuna dair ellerinde birden çok kanıt olduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Johnson da Kanada Başbakanı ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

10 Ocak 2020 Cuma 00:53
Kanada ve İngiltere İran'a şok suçlama! Uçak kaza ile düşmedi füze ile düşürüldü

Tahran’dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen ve 176 kişiye mezar olan Boeing 737-800 Ukrayna uçağı ile ilgili tartışmalar devam ederken kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Başbakan Trudeau, uçağın İran'a ait yerden havaya füzeyle vurulduğu ve bununla ilgili de ellerinde birden fazla kanıt olduğunu açıkladı.

Trudeau, İran'ın füzeyi yanlışlıkla atarak Ukrayna uçağını kazara düşürmüş olabileceğini ihtimali olabileceğini de belirterek "Birilerini sorumlu tutmak için henüz erken" diye konuştu. Trudeau, söz konusu olayla ilgili açıklamasında “Birden fazla kaynaktan aldığımız istihbaratlar var. İstihbarat bilgilerine göre uçak İran’ın hava savunma füzesiyle vurularak düşürülmüş. Olay kasıtlı olarak gerçekleştirilmemiş olabilir” dedi.

Diğer taraftan İran Hükümet Sözcüsü Rebii ise uçağın düşürüldüğüne ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili "Tahran'a karşı açılan psikolojik bir savaş" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Kanada Başbakanı Trudeau ile aynı düşündüğünü belirterek, Ukrayna uçağının İran füzesi nedeniyle düştüğüne dair bulguların olduğunu kaydetti. Johnson açıklamasında  "Elde ettiğimiz bilgiler Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğünü gösteriyor" ifadelerine yer veririken İngiliz yetkililer uçakla ilgili ellerinde olan raporların dehşet verici boyutta olduğunu söyleyerek soruşturma sürecinin şeffaf bir şekilde yapılması gerekyiği çağrısında bulunmuşlardı.

Bunun üzerine İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer de, uçağın füze ile vurulmadığına dair ellerinde deliller olduğunu ve İran yönetiminin gerektiğinde bu belgeleri paylaşmaya hazır olduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
İranIngiltereKanadaUkrayna Uçağı
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