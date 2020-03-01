Kapılar Açıldı ! Yunanistan'ı Korku Sardı

Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte binlerce mültecinin Yunanistan üzerinden Avrupaya yürümesi başta Yunanistan sonra da Avrupa birliğinde korku ve paniğe yol açtı.

En son İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU Edirne'den çıkan mülteci sayısının 79 bin olduğunu açıklamıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin sınırlarını açma ve sığınmacıların yasadışı yollardan Yunanistan’a girme çabalarını engellememe kararına ilişkin AB Dış Politika Konseyi’nin acil olarak toplanmasını istedi.