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Kaptanının görevinden alındığı ABD gemisinde koronavirüs alarmı! 600 kişi pozitif

ABD’ye ait USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken, gemide görevli 600’ye yakın personelin de testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 20:56
Kaptanının görevinden alındığı ABD gemisinde koronavirüs alarmı! 600 kişi pozitif

ABD’ye ait USS Theodere Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Albay Brett Cozier'i Pentagona, gemide yaşanan koronavirüsü salgını nedeniyle bir mektup yazmış ve tahlileyelerini istemişti. Mektubun basına sızmasının hemen ardından ise kaptan Cozier ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.

Uçak gemisinde 1 denizcinin koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Donanma, tarafından yapılan açıklamada yaşamını yitiren denizcinin 30 Mart tarihinde durumunun kötüleşmesi nedeni ile yoğun bakıma alındığını ve devam eden tedavisine 9 Nisan tarihinden itibaren yanıt vermediği kaydedildi.

Yapılan açıklamada ayrıca gemide görevli 600'ye yakın personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulurken yetkilier hayatını kaybeden personelin ismi ve rütbesi hakkında henüz bir açıklama yapmadılar.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsüTheodere RooseveltUçak Gemisi
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