Kaptanının görevinden alındığı ABD gemisinde koronavirüs alarmı! 600 kişi pozitif

ABD’ye ait USS Theodere Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Albay Brett Cozier'i Pentagona, gemide yaşanan koronavirüsü salgını nedeniyle bir mektup yazmış ve tahlileyelerini istemişti. Mektubun basına sızmasının hemen ardından ise kaptan Cozier ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.
Yapılan açıklamada ayrıca gemide görevli 600'ye yakın personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulurken yetkilier hayatını kaybeden personelin ismi ve rütbesi hakkında henüz bir açıklama yapmadılar.