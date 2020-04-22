Karantina günlerine dayanamayan 17 yaşındaki genç kız intihar etti

Yeni tip koronavirüs ile mücadele içerisinde olan ve çok fazla kayıplar veren İtalya'dan bir intihar haberi geldi. Sale şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Beth Palmer adlı genç kız 3 ay boyunca içinde olduğun karantina günlerine dayanamadı ve bunalıma girdi.

Arkadaşlarıyla görüşemeyen ve sosyalleşmeden uzak olduğu için karantinanın kendisine üç yüz yıl gibi geldiğini söyleyen genç kız intihar ederek kendisini öldürmesi genç kızın ailesini perişen etti.

Kızlarını kaybettikten sonra İngiliz The Mirror gazetesine konuşan Beth Palmer'ın ailesi, kızlarını kaybetmenin üzüntüsüyle, çocukların karantina günlerinde bunalıma girebileceğini söyleyerek diğer aileleri uyardı. Kızlarının aslında çok iyi bir çocuk olduğunu belirten aile, çocuklarının karantinanın hiç bitmeyeceğinden korkmaya başladığını ve bunu takıntı hâline getirerek canına kıydığını söyledi.

Müzikle ilgilenen 17 yaşındaki Palmer'in arkadaşlarını göremediği ve okula gidemediği içinsadece üzüntülü olduğu, ailenin kızlarının ruh sağlığıyla ilgili her hangi bir sorunu gözlemlemediği de belirtildi.

Beth'in ölümünde koronavirüs salgını nedeniyle içinde bulunmuş oldukları karantinanın neden olduğunu söyleyen baba: “Liseyi bitirme şansı olmadı, dışarı çıkıp arkadaşlarını göremedi. Bu üç aylık karantina süresi, ona üç yüz yılmış gibi geldi” diye konuştu.