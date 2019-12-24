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Kaşıkçı davasında karar açıklandı; Cinayetle ilgili 5 kişi idama mahkum edildi

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açılan dava sonucunda mahkeme davayı karara bağladı. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişi idam cezasına çarptırıldı. Kaşıkçı cinayetinde görevli olduğu tespit edilen eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ise serbest bırakıldı.

24 Aralık 2019 Salı 22:53
Kaşıkçı davasında karar açıklandı; Cinayetle ilgili 5 kişi idama mahkum edildi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda geçtiğimiz yıl Ekim ayında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandı.

Suudi Arabistan Mahkemesi, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açılan davada 11 kişiyi suçlu bulurken mahkeme heyetinin kararına göre 5 kişi idam cezasına mahkum edildi. Cinayete karışan 3 kişi de 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sonucuna göre, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakılırken Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise mahkemenin söz konusu kararından sonra yaptığı yazılı açıklamada,  "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır" ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:53
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