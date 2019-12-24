Kaşıkçı davasında karar açıklandı; Cinayetle ilgili 5 kişi idama mahkum edildi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda geçtiğimiz yıl Ekim ayında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandı.
Mahkeme sonucuna göre, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakılırken Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise mahkemenin söz konusu kararından sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır" ifadeleri kullanıldı.
Son Güncelleme: 24.12.2019 22:53