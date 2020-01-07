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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! 35 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

İran Devrim Muhafızları'nın lideri Kasım Süleymani'nin cenaze töreni bugün yoğun bir kalabalıkla gerçekleşirken yaşanan izdihamdan dolayı 35 kişinin öldüğü ve 48 kişinin de yaralandığı bildirildi.

07 Ocak 2020 Salı 12:53
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! 35 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ni ABD güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından Süleymani için bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine ise yoğun kalabalık grupları katılırken törende izdiham yaşandı.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham!

İran devlet televizyonu Sülaymani'nin cenaze töreni sırasında bir izdiham yaşandığını ve izdihamdan dolayı çok sayıda İranlının hayatını kaybettiği ve bir çok kişinin de yaralandığını aktardı.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham!

Dün Tahran’da gerçekleştiği gibi geniş bir kalabalığın katıldığı cenaze törenindeki izdihamda ilk belirlemelere göre 35 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham!

Kirman Valiliği Halkla İlişkiler Sorumlusu Hamid Şemseddin ise bazı kaynakların ölü olup olmadığı konusunda henüz bir resmi açıklama yapılmadığını fakat cenazeye yüksek katılım nedeniyle Beheşti Caddesi'nde izdiham yaşandığını ve orada yaralananların hastanelere kaldırıldıklarını söyledi.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham!

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Kasım SüleymaniKirmanCenaze TöreniIzdiham
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