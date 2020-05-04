Katar'da darbe olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn yerel medyaları Katar’da darbe girişimi yapıldığı yönünde yayınladığı haberler hızlı bir şekilde yayılırken, Katar Askeri yetkilisi tarafından bir Türk subayının darbe girişiminde bulunan generali başından vurduğunu söyledi.

Uluslararası basında yayınlanan haberlere göre şirketlerine soruşturma açılan Hamad Jassim bin Jabr, Askar Al-Samali ile ortak bir karar alarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye darbe girişiminde bulundu. Haberlerde ayrıca , Doha’nın Al-Wakra bölgesinde silah seslerinin duyulduğu ve Katar İstihbarat Servisinin sabaha karşı bir operasyon düzenlediği de belirtildi.

Katar İstihbarat Servisi’nin darbe girişiminde bulunanların saklandıkları hücreyi düzenlediği baskınla dağıttığı ve İstihbarak ekibine ordunun ve polisinde yardım ettiği söylendi. Arap medyası ayrıca bir Türk subayın, Lakhouya Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Mohammed bin Abdulaziz bin Nasser Al-Ateya'yı başından vurduğunu ve Türk yetkilinin, resmi izin olmadan Al-Wajba Sarayı'na girmeye çalıştığı için generali öldürdüğüsı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Twitter kullanıcıları bu haber üzerine #Turkish_kills_Qatari-officer başlığı açarak olay hakkında çok sayıda yorumlar paylaştı.

Katar Üniversitesi öğretim görevlisi Marc Owen Jones, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin sahte olduğunu ifade ederek bazı videolara silah seslerinin eklendiğini ve 2018 yılından görüntülerin sanki bugüne ait gibi gösterildiğini iddia etti. Bazı hesaplarda ise Türk askerlerinin de olaya dahil olduğu bilgisine yer verildiğini söyleyen Jones, bunun da bölgedeki politik dengeyi alt üst etmek için servis edildiği düşündüğünü belirtti.

Yaşanan gelişmeler ile ilgili ve gerçekleştirilen darbe girişimiyle ilgili henüz Katar'dan resmi bir açıklama gelmezken darbe ile ilgili olduğu iddia edilen görüntülerin Suudi Arabistan kaynaklı olduğu savunuluyor.

Katar’lı bazı yetkililerin söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamasının ardından ise üç ülke medyasının söz konusu haberleri bilinçli yaptığı,

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan trollerinin haberi bir hashtag üzerinden servis ettileri ve görüntülerin eski olduğu, yerin de Katar olmadığı ortaya çıktı.