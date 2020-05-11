Katar Havayolları şirketinden sağlık çalışanlarına büyük jest!

Dünyanın sayılı Havayolu şirketlerinden biri olan Katar Havayolları, koronavirüsle mücadelede tüm varlıklarını ortaya koyan sağlık çalışanlarını sevindiren bir kampanya başlattığını açıkladı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Dünyanın birçok ülkesindeki sağlık çalışanlarına bu kriz karşısındaki kahramanca gayretleri için takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi ve 100 bin ücretsiz uçak bileti verileceği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının şirket tarafından kendilerine ayrılan 100 bin bedavani 12 Mayıs tarii ile 18 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden temin edebilecekleri duyurulurken, sağlık çalışanlarına ve yanlarındaki bir kişiye de gidiş dönüş bileti verileceğine dikkat çekildi. Sağlık çalışanlarının kendileri harici alına diğer biletle birlikte Katar Havayolları'nın uçuş noktalarından herhangi birine gidilebileceği belirtildi .

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle diğer havayolu şirketleri gibi Katar Havayolları'da tahliye uçuşları haricinde tüm seferlerini durdurmuş ve kısa bir süre sonra uçuşlara yeniden başlanacağını açıklamıştı.





Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 00:00