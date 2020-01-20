Kaynar su patladı, otel sıcak su altında kaldı; 5 ölü

Rusya’nın Perm şehrinde bulunan bir otelde by güne kadar eşi benzeri görülmemiş bşr olay yaşandı. Otelin hemen yanından geçen ve şehre sıcak su sağlayan bru hattı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından etrafa sıcak sular saçılırken suların büyük kısımı otelin içine girdi.

İhbar üzerine sıcak su hattından gelen sular kesilirken bölgeye Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipleri geldiler.

Otelde bulunan bir çok kişi içeriye giren kaynar suyun altında kalırken içeriye girildiğinin de 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişinin de ciddi yanıklar alarak yaralandığı olay sonrasında hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken yaralılardan biri doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

astane yetkilileri tedavisi devam eden 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirmesi üzerine yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.