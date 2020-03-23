Kendini karantinaya almıştı! Başbakan Merkel’in test sonuçları belli oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisine 20 Mart Cuma korunmak amaçlı zatürre aşısını yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının hemen ardından dün tedbir amaçlı karantinaya girdiğini duyurmuştu. Başbakan Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine gerekli testleri yaptırdı.
Seibert, bu açıklamasından önce bir basın toplantısı düzenleyerek evde karantina altında olan Merkel'in sağlık durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini söylemişti.