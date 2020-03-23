Kendini karantinaya almıştı! Başbakan Merkel’in test sonuçları belli oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisine 20 Mart Cuma korunmak amaçlı zatürre aşısını yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının hemen ardından dün tedbir amaçlı karantinaya girdiğini duyurmuştu. Başbakan Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine gerekli testleri yaptırdı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in yaptırdığı Kovid-19 testinin sonuçlarını bugün Alman Haber Ajansın yaptığı açıklamadayla duyurdu. Seibert, açıklamsında "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı. Seibert ayrıca, Başbakan Merkel'e önümüzdeki günlerde gerekli görülen başka testlerin de yapılacağını belirtti.

Seibert, bu açıklamasından önce bir basın toplantısı düzenleyerek evde karantina altında olan Merkel'in sağlık durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini söylemişti.



