Kıbrıs'tan koronavirüs kararı; 4 sınır kapısı kapatıldı

Kıbrıs Rum kesiminde 4 kadında tespit edilen koronavirüsü salgını nedeniyle Kıbrıs, kuzey ve güney geçişlerinin sağlandığı 4 sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sınır kapılarının kapatılması ile ilgili önce Rum Lideri Nikos Anastasiadis, daha sonra da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, ölümcül koronavirüsü salgının önüne geçmek için böyle bir karar alınıdğını vurguladığı açıklamasında Rum lideri Anastasiadis'in diğer noktalardaki geçişlerin açık olduğunu belirttiğini fakat oradaki tedbirlerin artırılacağını söylediğini aktardı.