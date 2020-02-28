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Kıbrıs'tan koronavirüs kararı; 4 sınır kapısı kapatıldı

Kıbrıs'ta koronavirüsü salgını nedeniyle kuzey ve güney bölümleri arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısı geçici olarak kapatıldı. Söz konusu kararla ilgili açıklamayı ise KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yaptı.

28 Şubat 2020 Cuma 23:07
Kıbrıs'tan koronavirüs kararı; 4 sınır kapısı kapatıldı

Kıbrıs Rum kesiminde 4 kadında tespit edilen koronavirüsü salgını nedeniyle Kıbrıs, kuzey ve güney geçişlerinin sağlandığı 4 sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sınır kapılarının kapatılması ile ilgili önce Rum Lideri Nikos Anastasiadis, daha sonra da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle, sınır kapılarının kapatılması kararının Rum Bakanlar Kurulu tarafından alındığını kaydeden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, ölümcül koronavirüsü salgının önüne geçmek için böyle bir karar alınıdğını vurguladığı açıklamasında Rum lideri Anastasiadis'in diğer noktalardaki geçişlerin açık olduğunu belirttiğini fakat oradaki tedbirlerin artırılacağını söylediğini aktardı.


 

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KıbrısKoronavirüsüKapatma KararıSınır Kapısı
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