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Kim Jong-un'u tabutun içinde gösteren fotoğraf ortalığı karıştırdı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sağlık durumu ile ilgili sır belirsizliğini korurken son gelen fotoğraf ortalığı iyice karıştırdı. Kore liderinin cam bir tabutun içinde gösteren fotoğraf dünya gündemine bomba gibi düşerken Kim Jong-un için cenaze töreni hazırlıkları yapıldığı da iddia edildi.

28 Nisan 2020 Salı 12:18
Kim Jong-un'u tabutun içinde gösteren fotoğraf ortalığı karıştırdı!

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele içerisindeyken diğer taraftan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sağlık durumu hakkında belirsizlikler en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kore lideri Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edildi ve daha sonra Japonya basını Kuzey Kore liderinin ölmediği ama bitkisel hayatta olduğunu öne sürdü.

Kim Jong-un'u tabutun içinde gösteren fotoğraf ortalığı karıştırdı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumundaki sır perdesi hala gizemini korurken son gelen görüntüler ise tam anlamıyla ortalığı karıştırdı. Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada bomba etkisi yaratırken hakkında devam eden sayısız spekülasyonların tam ortasına düşen bu fotoğraf, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kim Jong-un'u tabutun içinde gösteren fotoğraf ortalığı karıştırdı!

Kim'in babası öldüğünde yapılan cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen, photoshop yöntemi ile değiştirilmiş olabileceği iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olarak gösteriyor. Bu fotoğraf, basın ve sosyal mecralarda oldukça fazla yankı bulurken dün Kuzey Kore basını, Kim tarafından yazıldığı iddia edilen ve bir tatil beldesi inşaatı üzerine kaleme aldığı söylenen bir mektubu yayınladı ve Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya mesaj göndererek hayatta olduğunu kanıtlamak istedi.

Bu haberin ardından Kuzey Kore liderini bir cam tabutun içerisinde gösteren ve internette paylaşılan fotoğrafın sahte olduğuna inanılıyor. Japon haber ağı JNN'de yayınlanan görüntü, Kim'in 2011 yılında kalp krizinden ölen babası Kim Jong-il'in cenazesinden bir kareyle büyük benzerlik gösterdiği öne sürüldü.

Kim Jong-un'u tabutun içinde gösteren fotoğraf ortalığı karıştırdı!

İngiliz medyası ise anlık uydu fotoğrafları üzerinde bir haber yayınladı ve haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un hayatını kaybettiği iddiaları sonrası başkent Pyongyang’ın ana meydanı Kim İl-sung Meydanı’nda, Kim Jong-un için yapılması planlanan cenazenin geçit töreni için geçici yapıların inşa edildiğini ortaya atttı ve söz konusu uydu fotoğraflarının 18 Nisan’dan sonra çekildiği belirtildi.


 

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Cenaze TöreniFotoğrafKim JongUnTabut
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