KKTC, 15 yerleşim yerinde 7 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Hükümeti 15 yerleşim yerindeilan etti. Söz konusu yasağın ilanından önce Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoförünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ve onun arkasından çok sayıda vaka tespiti yapılması üzerine 15 yerleşim yerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, söz konusu kararın ilanı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlar Kurulumuz, COVID19'a karşı mücadele kapsamında bugün saat 14.00'ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri, Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz’dır” ifadelerine yer verdi.