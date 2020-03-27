KKTC Başbakan Ersin Tatar, söz konusu kararın ilanı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlar Kurulumuz, COVID19'a karşı mücadele kapsamında bugün saat 14.00'ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri, Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz’dır” ifadelerine yer verdi.
KKTC, 15 yerleşim yerinde 7 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüsü salgınının önüne geçmek ve daha fazla yayılmasını önlemek adına 15 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi kararı aldı. Belirlenen bölgelerde yasağın 7 gün süreceği kaydedildi.
27 Mart 2020 Cuma 16:37