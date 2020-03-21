KKTC'de korona virüs'lü hastalar iyileşti

Çin'de görülen ve hızlı bir şekilde tüm ülkelere yayılan korona virüs salgını ile ilgili KKTC'den güzel haberler geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), korona virüs salgınına yakalanan 3 hasta uygulanan tedavi sonucunda sağlığına kavuştu ve hastaneden taburcu oldu.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde korona virüs testi pozitif çıkan hastalardan 3'ünün tedavisinde başarı sağlandığını duyurdu. Bakan Pilli, hastanede tedavi gören 3 korana virüs vakasında doktorların başarı sağladığını, 3 hastanın son yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

KKTC'de 33 kişide korona virüs vakası tespit edildi.