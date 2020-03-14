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KKTC'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi, ülkeye tüm giriş çıkışlar kapatıldı

KKTC’de koronavirüs salgınına yakalanan 3 yeni vaka daha tespit edilirken toplam hasta sayısı 5’e yükseldiği öğrenilirken, dün olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu ülkeye tüm giriş çıkışların kapatılması kararını aldı.

14 Mart 2020 Cumartesi 11:58
KKTC'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi, ülkeye tüm giriş çıkışlar kapatıldı

KKTC’de ülkeye gelen Turist kafilesinden bir Alman vatandaşta koronavirüsü tespit edilmesinin hemen ardından hasta karantinaya alınmıştı. Başkent Lefkoşa’da Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina alınan hastanın, yakın çevresindeki kişiler ve kimlerle temas kurduğu araştırılırken 1 kişide daha tespit edildiği açıklanmıştı.

Yavru vatan Kıbrıs'tan gelen son verilere göre 3 kişide daha koronavirüsü salgını tespit edilirken ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiği belirtildi. Diğer taraftan; Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ise Kurul koronavirüsü salgınına karşı yeni kararlar aldı. Alınan kararlar ile ilgili yapılan açıklamada 14 Mart tarihinden itibaren 1 Nisan’a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC’ye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Buna göre, 14 Mart - 1 Nisan tarihleri arası Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC'ye giriş ve çıkış yapılmayacak, Ülkeye sadece KKTC vatandaşı, ülkede eğitim alan öğrenciler ve göçmenler giriş yapabilecek. Özel sektörde ise marketler, benzin istasyonları ve eczaneler gibi sektörler dışında hizmetler duracak ve ayrıca tüm eğlence yerleri kapatılacak.Kararı Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, söz konusu kararlar ile ilgili yaptığı açıklamada ise, Ülkeye turist olarak da Türkiye'den de kimsenin gelemeyeceğini kaydedererek vatandaşların mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamaları ve evlerinde kalmalarını istedi.

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