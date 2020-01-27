Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında detaylar belli oldu

Dünya spor camiasını şok eden Kobe Bryant'ın ölümün adrından yaşanan helikopter kazası ile ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Tüm Dünyayı yasa boğan ve 41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant2ın ölüm haberinden sonra helikopter kazasında 7 kişşinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza sırasında Kobe Bryant ve kızı Gigi ile birlikte bulunan kişilerin kimlikleri açıklanırken bunların; Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, helikopterde oldukları belirlendi. Helikopterde ayrıca Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de yer alıyordu.

Christiana Mauser'in eşi Matt Mauser, kahreden ölüm haberinş "Harika bir eş ve anne kaybettik. Lütfen özel hayatımıza saygı gösterin" diye konuştu.

Los Angeles polis departmanı da helikopterin içinde toplam 9 kişi bulunduğunu doğrularken gelen açıklamalar da ise helikopter, 'pilot hatası' nedeniyle kaza yapmış olabileceği yönünde olmaya başladı.

Basında yer alan iddialara göre yoğun sis nedeniyle pilot 15 dakika daire çizmesinin ardından helikopter önce batıya, sonra güneye yöneldiği ve güneyde dağ olduğunu anlayamayan pilotun 1200'den 2000 feet'e yükseldikten sonra hızla düştüğü yazıldı. Haber kaynaklarına göre helikopter 1700 feette 161 knot yani 298 km ile hızla dağa çarptı.

Helikopterin daire çizerek yere çakıldığı düştükten sonra da alev aldığı belirtildi. Los Angeles Polisi, "Olay yerine ulaşmamız 8 dakika, yangını söndürmemiz yaklaşık 1 saat sürdü. açıklamasının ardından departman da görevli şerif Alex Villanueva ise '9 kişi uçaktaydı. Pilot artı 8 kişi. İsimleri kesin olduktan sonra basına açıklayacağız' diye konuştu.

İngiliz The Sun gazetesi ise helikopterdeki ses kayıtlarını paylaşırken kayıtlara göre pilot Ara Zobayan'a 'Çok alçaktan uçuyorsun' uyarısı yapılmasının ardından Zobayan'ın uyarıları dinlemediği ve bu sebepten dolayı da helikopterin radardan çıktığı belirtildi.

Basına bir açıklama yapan eski pilot Phillipe Lesourd, ses kayıtlarını dinledikten sonra "Hava çok sisliymiş. Merkezden uyarı yapılıyor. Pilot, hava şartlarını hiçe saymış. Gelen uyarıları dinlememiş. Bu zaten iyiye işaret değildir." ifadeleriyle kazanın pilot hatası olabileceğini kaydetti.

Kazada Kobe'nin eşi Vanessa ve diğer kızlarının da bulunduğu iddia edilmişti fakat bu iddia daha sonra yalanlanmıştı. Diğer taraftan Kobe'nin Los Angeles Lakers'tan eski takım arkadaşı Rick Fox'un da helikopterde bulunduğu iddialarınında doğru olmadığı belirtildi.



