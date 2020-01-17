Kocasını göz damlasıyla öldüren kadın 25 yıla mahkum edildi

BD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Lana Clayton isimli bir kadın 5 yıldır evli olduğu kocasını şiddet gördüğü gerekçesiyle göz damlasıyla öldürdü. Geçimsizlik yaşadığı eşinin içeceklerine 3 gün boyunca göz damlası ekleyen Clayton, eşinin fenalaşarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Eşinin kendisine içinde göz damlası olan içecekler tüketen 64 yaşındaki Steven Clayton, 21 Temmuz 2018 yılında evinin merdivenlerinin önünde bir anda yığılıp kalmasının ardında olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri cesedi otopsi yapılması için hastaneye kaldırmışlardı.

Steven Clayton'a yapılan otopside adamın vücudunda göz damlalarında bulunan ve aşırı doz olarak tüketildiğinde sinir sistemine zarar veren ‘tetrizolin’ maddesine rastlandı.

Lana Clayton ise polise verdiği ilk ifadesinde kocasının vertigo rahatsızlığı olduğunu ve bu yüzden düşerek hayatını kaybetmiş olabileceğini söylemişti. yapılan otopsi sonucunda adamın vücudunda rastlanan tetrizolin maddesinden dolayı cinayeti itiraf eden kadın kocasından sürekli şiddet gördüğü için böyle bir şey yaptığını amacının onu sadece rahatsız etmek olduğunu öne sürdü.

Olaydan hemen sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Lana Clayton’la ilgili duruşma dün gerçekleşti. Clyton’ın avukatı, müvekkilinin gördüğü fiziksel şiddet nedeniyle travma geçirdiğini ve sonrasında stres bozukluğu yaşadığını ve yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğu üzerine bir savunma yaptı.

Mahkeme heyeti ise tarafların savunmalarını dinledikten sonra karar aşamasına geçti ve Clayton'a eşini öldürmekten dolayı 25 yıl hapis cezasına mahkum etti.