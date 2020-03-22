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Kolombiya'da mahkumlar korona virüsüne karşı ayaklandı!

Kolombiya'da korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri fırsat bilen mahkumlar isyan başlattı.

22 Mart 2020 Pazar 10:36
Kolombiya'da mahkumlar korona virüsüne karşı ayaklandı!

Dünyayı esir alan korona virüs salgını ülkelerdeki her kesim insanı korku ve paniğe sürüklemeye devam ediyor.

Kolombiya Hükümeti de Kovid 19 hastalığının etkilerini azaltmak ve salgının önüne geçebilmek için önlemler alıyor.Bu önlemleri fırsat bilen mahkumlar isyan çıkartıp güvenlik güçleriyle çatıştı.
 

MAHKUMLAR İSYAN ÇIKARDI

Başkent Bogota, Jamundi, Combita ve Ibague şehirlerindeki çok sayıda hapishanede isyan çıkaran mahkumlar, yatakları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatıştı.

Mahkumların, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle ayaklandığı belirlenen olaylarda, şu ana kadar ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

"SOKAĞA ÇIKIYORUZ"

Bogota'da bulunan La Modelo ve Picota hapishanelerindeki mahkumların, avluya çıkarak hapishane duvarlarına tırmandığı ve "Sokağa çıkıyoruz!" şeklinde bağırdığı belirtildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, hapishanelerde çıkan ayaklanmalara müdahale ettiğini duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'daki hapisanelerde yaklaşık 123 bin mahkum bulunuyor.

Son Güncelleme: 22.03.2020 10:46
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaHapishanede Isyan
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