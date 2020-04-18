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Kongo'da Ebola kabusu yeniden başladı

2018 yılının Ağustos ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan ve 2 bin'den fazla kişinin hayatına mal olan bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü salgın hastalığı ülkede yeniden görülmeye başladı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 22:13
Kongo'da Ebola kabusu yeniden başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2018 yılının Ağustos ayında başlayan ve bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ülkede yeniden görülmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Beni vilayetinde son bir haftada 6 Ebola akası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığ'ın salgının kontrol altına alınması için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli şekilde hareket ettiği ifade edildi.

Ülkede son vakanın iyileşmesinin üzerinden 40 gün geçtikten sonra yeni Ebola vakası ortaya çıkmasıyla KDC yönetimi, 12 Nisan'da yapmaya hazırlandığı salgınının bitiş ilanından vazgeçmiş ve bölgede Ebola'yla mücadeleye devam kararı almıştı.

Bölgede yeniden görülen vakalardan ikisi yaşamını yitirmişti.

Ülkenin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan son Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın ismini Ebola Nehri'nden aldı

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Son Güncelleme: 19.04.2020 00:04
Anahtar Kelimeler:
EbolaKongoKongo Demokratik Cumhuriyeti
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