Korona Dünya devi Airbus'a fena çarptı! 135 bin kişi işten atılabilir

Çin'de ortaya çıkan Korona virüs salgını 5 ay gibi kısa bir süre içinde her ülkeyi esir aldı. Yayıldığı ülkelerde ekonomileri alt üst etmeye dengeleri bozmaya devam ediyor.Son olarak havacılık sektörünün devi Airbus krizin eşiğinde olduğunu ve önlem alınmaz ise 135 bin çalışanını işten atabileceğini açıkladı.

Havacılık sektörü devi Airbus, 'nakit para azalması' olduğu uyarısında bulunarak, daha fazla işten çıkarmalara ihtiyaç duyabileceği sinyalini verdi. Airbus; 135.000 çalışanını, " 'daha derin iş kesintilerini' de içerebilecek acil önlemler almadıkça korona virüsü salgınından şirket olarak kurtulamayacakları" konusunda uyardı. Şirket CEO'su Guillaume Faury'nin geçtiğimiz Cuma günü; şirket personeline yazdığı bir mektupta, uçak üreticisinin benzeri görülmemiş bir hızda para kaybetmeye devam ettiğini ve hava ulaşımına olan talebin, Covid-19 salgını sebebiyle durma noktasına gelmesinden dolayı beklemekte olduklarını ve bütün seçenekleri değerlendirdiklerini, söyledi. Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay imalatçısı şirketi Airbus, hala devam eden korona virüsü salgını sırasında, yaklaşık 3 bin yerel işçinin maaşlarını ödemeye yardımcı olmak için Fransa'da bir furlough programı da dahil olmak üzere pek çok hükümet yardımından programından yararlanmaya başladı.

Airbus çalışanlarına Genel Müdür (CEO) Guillaume Faury tarafından gönderildiği ileri sürülen mektupta, "benzeri görülmemiş bir hızda nakit kanaması" yazdığı belirtildi. İngiliz basını tarafından yayınlanan haberde, dev şirketin ayakta kalabilmesi için işten çıkarmalar gibi daha ciddi önlemlere ihtiyacı olduğu ifade edildi. Faury daha önce basına yaptığı açıklamada "Birkaç hafta içinde işimizin yaklaşık içte birini kaybettik. Ve açıkçası, karışılacağımız en kötü senaryo bile değil" demişti.