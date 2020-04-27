İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101267
ALTIN
384.827
DOLAR
6.9866
STERLİN
8.6810
EURO
7.5667

Korona Dünya devi Airbus'a fena çarptı! 135 bin kişi işten atılabilir

Dünya ülkelerindeki dengeleri alt üst eden korona virüs salgın hastalığı havacılık sektörünün devi Airbus'u fena vurdu. Kriz eşiğinde olan şirket çalışanı toplam 135 bin kişi işsiz kalabilir.

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:52
Korona Dünya devi Airbus'a fena çarptı! 135 bin kişi işten atılabilir

Çin'de ortaya çıkan Korona virüs salgını 5 ay gibi kısa bir süre içinde her ülkeyi esir aldı. Yayıldığı ülkelerde ekonomileri alt üst etmeye dengeleri bozmaya devam ediyor.Son olarak havacılık sektörünün devi Airbus krizin eşiğinde olduğunu ve önlem alınmaz ise 135 bin çalışanını işten atabileceğini açıkladı.

Havacılık sektörü devi Airbus, 'nakit para azalması' olduğu uyarısında bulunarak, daha fazla işten çıkarmalara ihtiyaç duyabileceği sinyalini verdi. Airbus; 135.000 çalışanını, " 'daha derin iş kesintilerini' de içerebilecek acil önlemler almadıkça korona virüsü salgınından şirket olarak kurtulamayacakları" konusunda uyardı. Şirket CEO'su Guillaume Faury'nin geçtiğimiz Cuma günü; şirket personeline yazdığı bir mektupta, uçak üreticisinin benzeri görülmemiş bir hızda para kaybetmeye devam ettiğini ve hava ulaşımına olan talebin, Covid-19 salgını sebebiyle durma noktasına gelmesinden dolayı beklemekte olduklarını ve bütün seçenekleri değerlendirdiklerini, söyledi. Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay imalatçısı şirketi Airbus, hala devam eden korona virüsü salgını sırasında, yaklaşık 3 bin yerel işçinin maaşlarını ödemeye yardımcı olmak için Fransa'da bir furlough programı da dahil olmak üzere pek çok hükümet yardımından programından yararlanmaya başladı.

ÇALIŞANLARA MEKTUP GÖNDERİLDİ

Airbus çalışanlarına Genel Müdür (CEO) Guillaume Faury tarafından gönderildiği ileri sürülen mektupta, "benzeri görülmemiş bir hızda nakit kanaması" yazdığı belirtildi. İngiliz basını tarafından yayınlanan haberde, dev şirketin ayakta kalabilmesi için işten çıkarmalar gibi daha ciddi önlemlere ihtiyacı olduğu ifade edildi. Faury daha önce basına yaptığı açıklamada "Birkaç hafta içinde işimizin yaklaşık içte birini kaybettik. Ve açıkçası, karışılacağımız en kötü senaryo bile değil" demişti.

Anahtar Kelimeler:
AirbusDünya Devi AirbusHavacılık Sektörü DeviDev şirket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya ve İspanya, salgında normalleşme sürecine geçiş yapıyor
İtalya ve İspanya, salgında normalleşme sürecine geçiş yapıyor
Koronayı yenen İngiltere Başbakanı Johnson, görevinin başına geçti
Koronayı yenen İngiltere Başbakanı Johnson, görevinin başına geçti
Can kayıplarına yetişemeyen Endonezya'da toplu mezar kazmaya başladı
Can kayıplarına yetişemeyen Endonezya'da toplu mezar kazmaya başladı
Çin, Wuhan'da korona belasından kurtulduğunu duyurdu
Çin, Wuhan'da korona belasından kurtulduğunu duyurdu
Güney Kore'de Korona'ya karşı sınav sisteminde değişiklik! Açık hava sınavları
Güney Kore'de Korona'ya karşı sınav sisteminde değişiklik! Açık hava sınavları
Wuhan, tedavi gören tüm hastalarını taburcu ederek zaferini ilan etti
Wuhan, tedavi gören tüm hastalarını taburcu ederek zaferini ilan etti

Popüler Haberler

Aşk Şarkısı nerede çekildi? Aşk Şarkısı filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Kerem Bürsin ve Demet Özdemir sevgili mi, aşk iddiaları doğru mu?
Banka şubesine gitmeden kredi alınır mı? Online kredi alırken nelere dikkat etmeliyiz? İhtiyaç kredisi başvurusu ve şartları
The Walking Dead 10 sezon finali ne zaman yayınlanacak? 11. Sezon olacak mı?
Netflix White Lines dizisi konusu ne, ne zaman başlıyor? La Casa De Papel yapımcısından yeni dizi
Survivor 2020 Nisa yarışmadan çekiliyor mu, yarışmayacak mı?
Eba canlı ders katılımı zorunlu mu? EBA TV canlı derslerde yoklama alınıyor mu?
Kuaförüm Sensin neden yok,? Bitti mi final mi yaptı? Kuaförüm Sensin ne zaman başlayacak?
Konut kredisi faizlerinde bir indirim haberi de Garanti BBVA’dan! Garanti BBVA konut kredisi faizleri düştü!
Adliyeler ne zaman açılacak, adliyeler salgın nedeni ile kapalı mı, adliyeler açılacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Kimler çalışmaya devam edecek?
Borç kapatma kredisi veren bankalar ve faiz oranları 2020 güncel bankalar ve faiz oranları listesi
Halk TV kimin, kime ait? Halk TV'nin gerçek sahibi kimdir?
Ramazan'da Zekat ne zaman verilir? 2020 Zekat hesaplaması nasıl yapılır?
Evimize koronavirüsü sokmamak için hangi önlemleri almalıyız, nelere dikkat etmeliyiz?
TOBB esnaf 8 ay geri ödemesiz 100 Bin TL nefes kredisi başvuru ve şartları
Temizlik Benim İşim yeni yarışmacısı Özlem Yıldırım kimdir?
TOBB esnaf nefes kredisi nedir, şartları neler? Esnaf nefes kredisine nasıl, nereden başvurulur?
Fındık fiyatları 28 Nisan Salı fındık borsası fındık kaç lira?
ATV Evde Biz Bize sunucuları kimdir? Öykü Gürman ve Ferdi Kurtuldu hakkında bilgiler
Şehirler arası otobüs seferleri yasak ne zaman kalkıyor, yol izni ne zaman bitiyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.