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Korona dünya genelinde 250 bin can aldı

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs kabusu devam ediyor. Son açıklanan verilere göre dünya genelinde korona virüsünün aldığı can sayısı 250 bini aştı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:42
Korona dünya genelinde 250 bin can aldı

Çin^de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran korona kabusu hız kesmeden devam ediyor.Dünya genelinde korona virüsü hastalığını aldığı can sayısı 250 bini aştı vaka sayısı ise 3.5 milyonu geçti.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 69 bin 8 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 79 can kaybıyla İtalya, 28 bin 734 ile İngiltere, 25 bin 428 ile İspanya, 24 bin 895 ile Fransa, 7 bin 924 ile Belçika, 7 bin 51 Brezilya, 6 bin 866 ile Almanya, 6 bin 277 ile İran, 5 bin 82 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Kanada (3 bin 767), Türkiye (3 bin 397), İsveç (2 bin 769), Meksika (2154), İsviçre (1779), Hindistan (1395), İrlanda (1303), Rusya (1356), Peru (1286), Ekvador (1564) ve Portekiz (1063)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 169 bin 333 kişi iyileşirken 2 milyon 184 bin 137 kişinin ise tedavisi sürüyor.

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