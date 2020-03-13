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Korona ilk defa bir devlet başkanında görüldü! Beyaz saray acil koduyla toplanıyor !

Brezilya basınından dünyayı şok eden açıklama. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nın korona-virüs salgınına yakalandığını yazdı. Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir yemekte buluşmuş ve el sıkışmıştı. Gözler ABD Başkanı Donald Trump'ta.

13 Mart 2020 Cuma 18:15
Korona ilk defa bir devlet başkanında görüldü! Beyaz saray acil koduyla toplanıyor !

Dünyayı kasıp kavuran, ülkelerin canla başla mücade ettiği ve bir çok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Korona-virüsünün şimdide Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'a bulaştığı iddia edildi.

Brezilya'da yayın yapan Jornal O Dia sitesi, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun ilk koronavirüs testinin sonuçlarının pozitif olduğunu aktardı.


GÖZLER TRUMP'TA

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz cumartesi akşamda bir yemekte bir araya gelmiş ve el sıkışmıştı. Bolsonaro'nun koronavirüs testinin pozitif çıkması, Trump'ın da virüsün etkisi altında olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi.Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Son Güncelleme: 13.03.2020 18:28
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