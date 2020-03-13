Korona ilk defa bir devlet başkanında görüldü! Beyaz saray acil koduyla toplanıyor !

Dünyayı kasıp kavuran, ülkelerin canla başla mücade ettiği ve bir çok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Korona-virüsünün şimdide Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'a bulaştığı iddia edildi.

Brezilya'da yayın yapan Jornal O Dia sitesi, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun ilk koronavirüs testinin sonuçlarının pozitif olduğunu aktardı.



GÖZLER TRUMP'TA



Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz cumartesi akşamda bir yemekte bir araya gelmiş ve el sıkışmıştı. Bolsonaro'nun koronavirüs testinin pozitif çıkması, Trump'ın da virüsün etkisi altında olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi.Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.