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Korona'nın çaresini bitkisel ilaç'ta arıyorlar

Madagaskar'da korona salgın hastalığına karşı olarak kullanılmak üzere yeni bir bitkisel ilaç piyasaya sürülüyor.İlacın gerçekten işe yarayıp yaramadığı merak konusun olsa da bitkisel ilacın klinik testlerden başarılı bir şekilde geçtiği bildirildi

20 Nisan 2020 Pazartesi 14:20
Korona'nın çaresini bitkisel ilaç'ta arıyorlar

Madagaskar'da korona virüs salgın hastalığına karşı bitkisel özlü bir ilaç piyasaya sürülüyor.

Ulusal televizyon kanalı TVM'de açıklamada bulunan Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce (IMRA) geliştirilen ve klinik testleri geçen "Covid Organics" adlı bitkisel ilacın hazır olduğunu açıkladı. 

Covid Organics'in "pelin otu" olarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluştuğunu belirten Rajoelina, gün içinde ilacı görücüye çıkaracaklarını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın seri üretimine hemen başlayacaklarını, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan artemisianın tıp dünyasında uzun zamandır bilindiğini aktardı. 

Öte yandan başkent Antananarivo dahil birçok kenti kapsayan karantina uygulamasının kısmi olarak kaldırıldığı bilgisini paylaşan Rajoelina, 21.00 - 04.00 saatlerini arasındaki sokağa çıkma yasağının devem edeceğini belirtti. 

Rajoelina 50'den fazla kişinin bir arada bulunması ile kamusal alanlarda maske takmasına ilişkin yasağın sürdüğünü, buna uymayanların zorunlu kamu hizmeti cezasıyla cezalandırılacaklarını dile getirdi. 

Kovid-19'dan hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 83 olduğu ülkede, virüs bulaşan 39 kişi sağlığına kavuştu. 

ARTEMİSİA ÇİNLİ DOKTORA NOBEL ÖDÜLÜ GETİRDİ

Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı'nda tedavide kullanılan artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştı. AA

Anahtar Kelimeler:
MadagaskarKorona Virüs E Karşı Bitkilsel Ilac
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