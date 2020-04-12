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Korona'nın ortaya çıkmasında ABD ve Çin parmağı!

Çin'de türeyen ve dünyayı esir korona virüs ile ilgili olarak çarpıcı iddialar ortaya atıldı.İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığı belgelere göre Coronavirüsün kaynağını olduğuna inanılan mağaralarda yarasalar üzerinde yapılan deneyler olduğu ortaya çıktı

12 Nisan 2020 Pazar 13:38
Korona'nın ortaya çıkmasında ABD ve Çin parmağı!

Korona virüs salgın hastalığı etkisini dünya üzerinde hissettirmeye, binlerce cal almaya ve ülkelerin ekonomilerini felç etmeye deva ediyor. Vaka sayısının yaklaşık 2 milyon olduğu salgın hastalık ile her ne kadar ilaç ve aşı araştırmaları devam etsede henüz kesinleşmiş ve hastalığa kesin iyi gelen bir tedavi açıklanmış değil.

Bu salgın virüsün ise kesin kaynağı tam olarak bilinmezken İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya attığı iddialar şoke etti. Edinilen son dakika haberinde; Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün yaptığı deneyler ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.

CORONAVİRÜSÜN DOĞDUĞU YER!
Coronavirüs pandemisinde vaka artışı hızla artarken virüsün kesin kaynağını belirlemek için araştırmalar yürütülüyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim adamlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları mağaradaki yarasalar üzerinde araştırmalar yapıyordu.

COVİD-19 GENOMUNUN DİZİLİMİ BU YARASALARDA GİZLİ
Ortaya çıkan belgeler, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Yunnan'ın bin 600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üzerinde deneyler yaptığını gösteriyor.

Esas şoke edici olan ise, bu deneylerin, ABD hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibe ile finanse ediliyor olması. Covid-19 genomunun dizilimi, Yunnan'ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli.

ENSTİTÜDEN SIZAN VİRÜS İDDİASI
Gazetenin geçen hafta ortaya çıkardığı bu belgelerin ardından, yetkililer salgının enstitüden sızan bir virüsden kaynaklanmış olabileceğinden korkuyorlar.

Üst düzey hükümet kaynakları, ölümcül virüsün ilk kez Wuhan'daki canlı bir hayvan pazarından insanlara bulaşmış olduğunu göz önünde bulundurarak, Çin'de laboratuvarda meydana gelen bir kaza sonucu yayılmış olabileceği fikrini gözardı ediyordu.

Doğrulanmamış bir iddiaya göre, enstitüdeki bilim adamları virüsü içeren kanın yanlışlıkla havaya püskürtülmesinden sonra enfekte olmuş ve daha sonra yerel halka bulaştırmış olabilirler.

ABD TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN DENEYLER…
Şimdiyse Daily Mail, gazetesi, bilim insanlarının ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen deneyler yaptığını ortaya çıkardı. ABD'den yapılan yardımlarla deney yapması için yetkilendirilen Wuhan laboratuvarının, bir proje kapsamında yarasalar üzerinde deney yaptığı öğrenildi.

Araştırmanın sonuçları Kasım 2017'de 'SARS ile ilişkili corona virüslerin zengin gen havuzunun keşfi, SARS corona virüsünün kökeni hakkında yeni görüşler sunuyor' başlığı altında yayınlandı.

YARASA NUMUNELERİ
Çalışma şöyle özetlendi: 'Yunan'daki bir mağarada bulunan yarasalar yakalandı ve laboratuvar deneyleri için kullanılan coronavirüsler için örneklendi."

"Tüm örnekleme prosedürleri, Wuhan Viroloji Enstitüsü Hayvan Etiği Komitesinin onayı ile veterinerler tarafından gerçekleştirildi. Yarasa numuneleri, Nisan 2011 ile Ekim 2015 tarihleri arasında Çin'in Yunnan Eyaleti, Kunming'de tek bir yerde (mağarada) doğal yaşam alanlarında farklı mevsimlerde on kez gerçekleştirildi. Yarasalar tuzağa düşürüldü ve dışkı sürüntü örnekleri toplandı."

2018'DEKİ ÇALIŞMA...
Milliyet'te yer alan habere göre, Nisan 2018'de yayınlanan bir başka çalışma, 'yarasa kökenli HKU2 ile ilişkili bir corona virüsün neden olduğu ölümcül domuz akut ishal sendromu' olarak adlandırıldı ve araştırmayı şu şekilde açıkladı:

"Çin'deki domuz çiftliklerinde 2016 yılında yarasalardan yayılan bir corona virüs salgını sonrasında, yarasalar bir mağarada ele geçirilmiş ve numuneler alınmıştır."

BİLİM ADAMLARI, VİRÜSÜ LABORATUVAR ORTAMINDA BÜYÜTTÜ
Bilim adamları, virüsü laboratuar ortamında büyüttü ve üç günlük domuz yavrularına enjekte ettiler. Hasta domuzlardan alınan bağırsak örnekleri öğütüldü ve diğer domuz yavrularına da verildi.

LABORATUVARDAN SIZDIKTAN SONRA...
Üst düzey yetkililer, son istihbaratlarla beraber, virüsün hayvanlardan kaynaklandığı yani 'zoonotik' olduğunu söylerken, bir Wuhan laboratuvarından sızdıktan sonra insanlara yayıldığını göz ardı etmiyor.

HAYVAN PAZARI TEORİSİ
Geçen hafta, Wuhan Jinyintan Hastanesi'ndeki bir doktor olan Cao Bin'in açıklamalarından sonra sonra hayvan pazarı teorisine şüphe ile bakılmaya başlandı.

Açıklamaya göre enfeksiyon teşhisi konan ilk 41 hastanın 13'ünün pazarla herhangi bir teması olmadığını ortaya çıkmıştı.

TEK KAYNAK O DEĞİL
Doktor Bin, "Deniz ürünleri pazarının virüsün tek kaynağı olmadığı açık görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Çin'deki en en gelişmiş laboratuvar olarak bilinen 250 milyon Lira değeridneki Wuhan Viroloji Enstitüsü, kötü şöhretli yaban hayatı pazarından 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Son Güncelleme: 12.04.2020 13:50
Anahtar Kelimeler:
ABDçinYarasaKorona Virüsün Kaynağı
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