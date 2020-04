Korona virüs ABD'ye kabusu yaşatmaya devam ediyor!

Dünya üzerinde korona virüs vaka sayısı ve ölüm sayısı olarak en çok etkilenen ülke olan ABD' de korona virüs kabusu bitecek gibi durmuyor. Ülkede her geçen gün kriz giderek derinleşiyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 508 artışla 735 bin 287'ye çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 9 artarak 39 bin 95'e ulaştı.

ABD'yi 195 bin 944 vakayla İspanya, 175 bin 925 vakayla İtalya, 152 bin 978 vakayla Fransa takip ediyor.

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 723 bin 634 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 854 hasta ise iyileşti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 4 milyondan fazla test yapıldığını söylemişti.

Ülke genelinde 114 bin 123 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Diğer yandan ülkede hastanelerdeki tedavi ücretlerinin pahalı olmasıda bir diğer tartışma konusu olmaya devam ediyor